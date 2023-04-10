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В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город»

13 апреля станут известны победители и призеры I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». В финал вышло порядка 100 заявок. Всего организационным комитетом было рассмотрено более 200 проектов, представленных 51 субъектом страны. Самыми активными регионами, подавшими наибольшее количество заявок, стали Белгородская, Тюменская, Калужская, Московская, Мурманская, Липецкая и Рязанская области, Красноярский и Ставропольские края, Республика Татарстан, Москва и Севастополь. Полная информация о финалистах опубликована на официальном портале премии.

В своем приветствии участникам и гостям мероприятия Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин отметил: «В этом году исполняется 5 лет активной реализации мероприятий ведомственного проекта Минстроя России цифровизации городского хозяйства «Умный город». Более двухсот городов из самых разных субъектов Российской Федерации уже внедрили тысячи больших и маленьких решений, главная цель которых решить самую приоритетную нашу задачу – создание комфортных условий для жизни наших граждан.

Национальная премия за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» – не просто новая площадка, где лучшие реализованные проекты смогут получить заслуженное профессиональное признание. Очень важно, что на выставочной экспозиции регионы России смогут показать существующие достижения и обменяться опытом для дальнейшего развития проекта «Умный город».

Победители премии будут определены в 29 отраслевых и специальных номинациях, а также в персональной номинации. К участию в отраслевых или специальных номинациях допускаются проекты, реализованные в муниципальных образованиях с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

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«За пять лет реализации ведомственного проекта «Умный город» нам удалось создать методологическую основу и обеспечить внедрение в регионах лучших практик и цифровых решений, направленных на повышение безопасности и эффективности управления инфраструктурой, создание современной городской среды, – прокомментировал замглавы Минстроя России Константин Михайлик. – В ближайшее время мы подведём итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Уверен, что данное мероприятие станет ежегодной тематической площадкой для открытого диалога, где регионы смогут показать существующие достижения и обменяться опытом для дальнейшего развития и повышения эффективности проекта».

Перед церемонией делегатов ждет пленарная сессия, главной темой которой станет вопрос финансирования и мер поддержки для разработки и внедрения решений умных городов. Спикерами сессии выступят заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых мероприятий России Андрей Заренин, замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, генеральный директор Российского фонда развития интернет технологий Александр Павлов, управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ РФ Ирина Макиева, операционный директор АСИ Георгий Белозеров и вице-президент фонда «Сколково» Алексей Паршиков. Также гости смогут ознакомиться с опытом передовых регионов, которые представят на своих стендах результаты уже реализованных решений в рамках проекта «Умный город».

Ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

I Национальная премия «Умный город» – подробности и регистрация: https://forumsmartcity.ru/awards.

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