Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Positive Technologies о главных киберугрозах 2022 года: массовые утечки, взлет популярности вайперов и межотраслевые последствия

Специалисты Positive Technologies проанализировали актуальные киберугрозы 2022 г. Общее количество инцидентов увеличилось на 21% по сравнению с 2021 г. Одними из главных тенденций стали увеличение числа инцидентов, связанных с веб-ресурсами, появление вайперов, а также усиление межотраслевых последствий атак на ИТ-компании.

Среди организаций жертвами атак чаще всего становились госучреждения (17%), медицинские учреждения (9%) и промышленность (9%). В большинстве таких случаев злоумышленники использовали вредоносное ПО (54%), социальную инженерию (43%) и эксплуатировали уязвимости (34%).

Выросла доля успешных атак, направленных на веб-ресурсы организаций. Если в 2021 г. официальные сайты были скомпрометированы в 17% случаев, то в 2022 г. доля таких инцидентов составила 22%. Наибольший удар пришелся на госучреждения: количество инцидентов, связанных с атаками на веб-ресурсы, выросло более чем в два раза, а их доля увеличилась с 23% до 41%. Мы ждем, что в 2023 г. такие атаки продолжатся. Особую опасность они представляют для компаний, оказывающих услуги онлайн и предоставляющих возможность онлайн-оплаты: атакующие могут встраивать в сайты вредоносный код для перехвата персональных и платежных данных.

Шифровальщики остаются наиболее популярным видом вредоносного ПО у злоумышленников. В 2022 г. преступники использовали программы-вымогатели в каждой второй успешной атаке на организации (51%). Самыми распространенными последствиями таких инцидентов стали нарушение основной деятельности (79%) и утечки конфиденциальных данных (55%). В 12% инцидентов компании понесли прямые финансовые потери. Многие группировки переписали используемое ВПО на кросс-платформенных языках программирования и создали версии, направленные как на Windows, так и на Linux-системы. Распространение ВПО для удаления данных (вайперов) становится трендом: рост количества инцидентов с использованием вайперов составил 175% от показателей 2021 г.

В 2022 г. значительно вырос интерес злоумышленников к криптовалюте. Количество успешных атак на блокчейн-проекты увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В 78% инцидентов атакующим удалось похитить средства, при этом размер ущерба в некоторых случаях составил несколько сотен миллионов долларов. Частные пользователи становились жертвами атак с применением социальной инженерии: злоумышленники распространяли в социальных сетях и мессенджерах сообщения о бесплатной раздаче токенов и NFT, а также предлагали перевести средства, обещая вернуть намного больше активов, чем было вложено. Аналитики Positive Technologies считают, что в 2023 г. число случаев мошенничества, направленного на держателей криптовалютных активов, увеличится.

Социальная инженерия по-прежнему на высоте. В успешных атаках на организации доля использования этого метода составляет 43%, на частных лиц – 93%. Злоумышленники активно применяли модель phishing as a service (фишинг как услуга). Кроме того, даже низкоквалифицированные киберпреступники могли проводить масштабные атаки: в этом им помогали готовые фишинговые комплекты.

Год прошел под знаком массовых утечек: в течение всего периода эксперты Positive Technologies фиксировали сообщения о компрометации данных. Чаще всего источником утечек становились медучреждения: в 82% инцидентов злоумышленники сумели украсть конфиденциальную информацию, преимущественно это были персональные данные клиентов медучреждений. В организациях, занятых научными исследованиями или оказывающих образовательные услуги, этот показатель составил 67%, а в ритейле — 65%. Вкупе с массовыми утечками набирают популярность атаки, направленные на обход многофакторной аутентификации. Это может привести к росту числа инцидентов в 2023 г.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2023
ритейл

В 2022 г. количество инцидентов, в которых использовалось шпионское ПО, постоянно увеличивалось. В результате этот показатель составил 43% в атаках на частных лиц. Чаще всего злоумышленники распространяли шпионское ПО через фишинговые сайты (42%) и электронную почту (20%).

Количество успешных атак, направленных на ИТ-компании, постепенно росло, и в IV квартале 2022 г. их число почти вдвое превысило показатели I квартала. Чаще всего инциденты приводили к утечкам конфиденциальной информации (63%), нарушению основной деятельности (35%), использованию ресурсов компаний для проведения атак (13%). Жертвами злоумышленников становились такие крупные организации как Globant, Microsoft, Nvidia, Samsung. Атаки на ИТ-компании имели межотраслевые последствия: как за счет последующего взлома инфраструктуры клиентов, так и за счет нарушения бизнес-процессов клиентов. Например, люди не могли получить ряд услуг медицинских и государственных учреждений из-за атаки на поставщика ИТ-решений.

«Мы ждем, что в 2023 г. число атак, направленных на IT-компании, продолжит расти. Это может повлиять на клиентов таких организаций, а также привести к недопустимым для других отраслей последствиям, — отметила аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина. — Разработчикам IT-решений необходимо проводить верификацию недопустимых событий. Мы настоятельно рекомендуем регулярно анализировать код на безопасность и проверять используемые при разработке сторонние библиотеки с открытым кодом».

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Positive Technologies.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами

Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня

Власти потратят 400 млн руб. на безопасность промышленного интернета вещей

«Российский хакер» взломал американских сенаторов на почве непреодолимых «патриотических чувств»

Госслужащие - любимая добыча ленивых хакеров. Их пароли сможет подобрать даже ребенок

Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще