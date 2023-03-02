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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширяет производство интегральных микросхем

Российский разработчик аналоговых и аналого-цифровых микросхем резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Дизайн центр «Союз» более чем в три раза расширит свое производство. Для этого компания арендует дополнительные 1200 кв. м. помещений на площадке «Алабушево» в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предприятие входит в столичный межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет свыше 40 компаний. Почти половина из участников кластера размещена на территории особой экономической зоны Москвы. Эти предприятия уже включились в работу над созданием отечественных электромобилей. В связи с увеличением спроса на микросхемы “Дизайн центр «Союз»” планирует в течение двух лет расширить производство на площадке “Алабушево” особой экономической зоны Москвы. Инвестиции в проект составят 750 млн руб. В результате на предприятии появится не менее 45 дополнительных рабочих мест», – сказал Владимир Ефимов.

Компания расширяет производство под выпуск интегральных микросхем и гетерогенных систем-в-корпусе. Интегральные микросхемы, или чип, – это микроэлектронное устройство, которое изготовлено на основе полупроводника. Оно используется для преобразования, обработки сигнала или накапливания информации. Гетерогенные системы-в-корпусе представляют собой комбинацию нескольких активных электронных компонентов различной функциональности, собранных в единый модуль и обладающих высокой производительностью и низким энергопотреблением.

Микросхемы, которые выпускает компания, применяются в различных областях промышленности, например в авиации, при создании электротранспорта, беспилотных летательных аппаратов, систем автоматизации и медицинского оборудования.

«Ежегодно предприятие разрабатывает и осваивает серийное производство новых решений в таких областях, как управление питанием, телеметрия, аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов и многих других. Сейчас в клиентском портфеле компании более 150 заказчиков со всей России. Расширение производства резидента особой экономической зоны Москвы включает развитие всех его направлений: разработку, сборку, испытания и измерения интегральных микросхем и гетерогенных систем в корпусе», – отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания является резидентом особой экономической зоны столицы с 2016 г. Она осуществляет полный цикл сборки интегральных микросхем. Производственная линия включает в себя собственные чистые помещения и технологическое оборудование для тестирования и резки полупроводниковых пластин, монтажа кристаллов в корпуса, разварки внутренних соединений и герметизации. Производственный и измерительный участки, а также собственный испытательный центр, укомплектованный современным оборудованием от ведущих российских и зарубежных производителей.

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По словам генерального директора «Дизайн центра «Союз» Всеволода Эннса, предприятие уже готово поставлять в необходимых количествах датчики температуры, системы обработки сигналов с датчиков, многокристальные микросборки и другие изделия микроэлектроники для производства электромобилей.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара.

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