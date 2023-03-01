Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС разогнала интернет у туристических ворот Казани

МТС, цифровая экосистема, завершила работы по улучшению качества связи на территории крупнейших автовокзалов столицы Татарстана. Оператор установил здесь новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для пассажиров и встречающих на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В преддверии активного туристического сезона МТС усилила сеть рядом с основными транспортными воротами Казани. Восточный и Южный автовокзалы обслуживают маршруты по одноименным направлениям, сюда прибывают татарстанцы, жители соседних регионов и туристы, выбирающие для путешествий автобусы. Теперь по прибытию или в ожидании своего рейса пассажиры и встречающие смогут на высоких скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами для связи с родными, оплаты покупок и интернет-серфинга.

Доступ к высокоскоростному интернету МТС получили и гости Татарстана, прибывающие в республику по железной дороге. Новое телеком-оборудование было установлено на участке протяженностью около 40 км от станции «Зеленый Дол» до Казани, благодаря чему прибывающие поездом туристы могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в течение всего отрезка пути. Это позволяет оперативно вызвать такси при подъезде к конечной станции, забронировать жилье онлайн, изучить путеводитель или договориться с гидом об экскурсии еще до прибытия в город.

«Казань традиционно привлекает внимание туристов и остается популярным направлением для коротких путешествий и отпуска. По данным нашего сервиса МТС Travel, даже на единственный выходной 8 марта туристы из других регионов России планируют приехать в Татарстан и остаться в республике на несколько дней. Без качественной связи и быстрого интернета в таких путешествиях не обойтись, поэтому с помощью технологии Big Data мы оцениваем загруженность конкретных локаций, оживленные маршруты и укрепляем связь в них. Стабильная связь, возможность использовать телефон как навигатор и общаться с близкими онлайн, развлекательные сервисы нашей экосистемы – «Строки», KION и др. – делают поездки татарстанцев и гостей республики безопаснее и комфортнее», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы
Безопасность

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС купил российскую платформу интернет-рекламы

США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов»

Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами

Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах

«Связной» закрыл больше 400 салонов, но не смог разжалобить суд

Власти обязали «Билайн» перед продажей рассчитаться с российскими кредиторами

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще