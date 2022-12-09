Wildberries представил рейтинг самых быстрорастущих регионов ноября

В ноябре 2022 г. предприниматели, развивающие свои продажи за пределами Москвы, нарастили продажи на Wildberries на 108% год к году. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Регионы-лидеры по приросту объема продаж: Томская обл. (+269% год к году); Астраханская обл.(+254%); Тамбовская обл. (+253%); Калмыкия респ. (+242%); Кемеровская обл. (+229%); Красноярский кр. (+227%); Дагестан респ. (+222%); Ингушетия респ. (+214%); Коми респ. (+198%); Пермский кр. (+197%).

Впервые список самых быстрорастущих регионов возглавили представители томского бизнеса, драйвером роста стало расширение ассортимента местной продукции на Wildberries благодаря открытию первого локального пункта приемки поставок. Дебютанты рейтинга – предприниматели из Пермского края существенно нарастили свои доходы в онлайн-сегменте благодаря расширению присутствия на Wildberries, в ноябре 2022 г. число предпринимателей из региона на платформе выросло в два раза год к году до 5 945.

Самой востребованной у покупателей продукцией от томских производителей и продавцов в ноябре 2022 г. стали продукты питания и корма для животных, из Астраханской области чаще всего заказывали валенки и полуботинки, а из Тамбовской — средства для маникюра. Наиболее популярная продукция из Кемерово — вязаные шапки и перчатки из шерсти, а из Калмыкии — детские развивающие конструкторы из дерева.

Наибольший объем продаж на Wildberries в ноябре 2022 г. продемонстрировали предприниматели из Московского региона (79 млрд руб., +54% год к году) и Санкт-Петербурга (8,8 млрд руб., +64%). А за пределами двух столиц самые высокие доходы продемонстрировали представители бизнеса из Ивановской (4,4 млрд руб., +106%), Свердловской (3,5 млрд руб., +93%) и Новосибирской (3 млрд руб., +103%) областей, а также Краснодарского края (3,6 млрд руб., +177%) и Татарстана (2,8 млрд руб., +147%).

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Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 18 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб., а в первом полугодии 2022 г. составил 628,7 млрд руб. (+94%). Ежедневно на Wildberries оформляется 7 млн заказов, ежемесячная аудитория - свыше 130 млн пользователей (MAU).