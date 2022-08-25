Аналитика МТС: россияне стали чаще покупать ноутбуки

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала потребительский спрос на лэптопы. В июле 2022 г. россияне купили на 25% больше ноутбуков, чем месяцем ранее, а наибольшую динамику показывают модели от китайских производителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рынок ноутбуков постепенно восстанавливается: количество проданных лэптопов в июле 2022 г. выросло на 25% по сравнению с июнем 2022 г. Помимо фактора сезонности, рост можно объяснить снижением тренда на экономию — россияне стали тратить накопленные деньги на электронику и другие товары. Спрос растет на многие категории техники — смартфоны, наушники, колонки и т. д.

Средняя стоимость купленного ноутбука в России в июле 2022 г. составила 59 тыс. руб. Самый большой рост показывают ценовые сегменты в 35-50 тыс. руб. и премиальные модели стоимостью свыше 80 тыс. руб. — за год они выросли на 8 и 3 п.п. соответственно.

Лидерами рынка ноутбуков в июле 2022 г. в натуральном выражении стали HP с долей 21%, Lenovo — 18%, Acer — 14%, Asus — 13%, Honor — 9% и Huawei — 8%. Наибольшую динамику продаж показывают Honor и Huawei — за год их доля увеличилась на 4 и 5 п.п. соответственно.

Топ-10 самых покупаемых ноутбуков июля 2022 г.: Honor MagicBook X15, Lenovo Ideapad 3 15ITL05, Lenovo Ideapad 3 14ADA05, Huawei MateBook D15 (256 ГБ), HP 15S-FQ2128UR, Apple MacBook Air (M1), MSI GF63 Thin 11UC-255X, Huawei MateBook D14, Huawei MateBook D15 (512 ГБ), Lenovo Ideapad Gaming 3-15IMH05.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.