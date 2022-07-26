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МТС начинает продавать российские операционные системы «Альт» на базе ядра Linux

ПАО МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, получила статус реселлера российского разработчика операционных систем (ОС) «Альт» – компании «Базальт СПО». Теперь корпоративным клиентам облачного провайдера #CloudMTS доступны как виртуальная инфраструктура, так и лицензии этих отечественных ОС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Базальт СПО» – разработчик российских операционных систем «Альт», созданных на базе ядра Linux. Дистрибутивы операционных систем «Альт» спроектированы с учетом возможности интеграции между собой и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Они совместимы с другими популярными отечественными продуктами и обладают пакетом встроенных приложений (офисных, web-браузеров и других программ).

Вендор имеет бессрочные лицензии ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, а также на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Решения и дистрибутивы «Базальт СПО» базируются на собственных инфраструктуре и инструментах разработки. В основе решений и дистрибутивов – репозиторий «Сизиф» (Sisyphus), одно из крупнейших в мире хранилищ пакетов программ с поддерживаемой целостностью.

«Отечественных операционных систем общего назначения не так много – на российском рынке раньше не было большого спроса на подобные решения, их развивали энтузиасты. В команде “Базальт СПО” – пионеры отечественного «линуксостроения», хорошо себя зарекомендовавшие за 20 лет разработки. Они создают ПО для широкого круга корпоративных задач и оборудования, которое подходит компаниям из разных отраслей экономики. Если говорить о функциональности такого ПО и качестве проработки, то оно может быть достойной альтернативой привычным и всё менее доступным в России продуктам западных вендоров. Мы начали предоставлять клиентам востребованные сервисы российской разработки и надеемся, что вскоре сможем закрыть все потребности клиентов отечественным ПО», – отметил директор по облачным продуктам #CloudMTS Михаил Соловьев.

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Облачный провайдер #CloudMTS предоставляет более 25 сервисов и решений. Наиболее востребованные из них: виртуальная инфраструктура 152-ФЗ, «1С-хостинг» и SAP-хостинг. Виртуальная инфраструктура #CloudMTS распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО МТС) – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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