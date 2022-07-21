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Монитор DM-MONB2401— новая доступная модель от Digma

Компания Digma, производитель электроники, представляет новый монитор DM-MONB2401, предназначенный как для домашнего, так и для офисного использования.

Устройство поддерживает изменение угла наклона VESA крепления, благодаря этому можно подобрать наиболее удобное положение экрана и установить монитор на стене.

На задней панели монитора предусмотрен ряд клавиш для изменения основных параметров. Наличие портов HDMI, Display Port, VGA и выхода для наушников позволяет подключить к монитору ноутбук, телевизор и другую технику. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Digma DM-MONB2401 оснащен 23,8-дюймовым экраном с VA-матрицей и разрешением 1920х1080. Охват палитры экрана подходит для отображения насыщенных и ярких цветов без искажений. Дисплей с широкими углами обзора в 178 градусов и соотношением сторон экрана 16:9 удобен при работе с таблицами, изображениями и для просмотра видео.

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Монитор DM-MONB2401

Монитор может похвастаться временем отклика в 9 мс вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync и частотой обновления до 75 Гц транслирует плавное изображение без разрывов и шлейфов.

Помимо монитора Digma DM-MONB2401 в линейке представлены еще две модели: DM-MONB2202 и DM-MONB2203. Диагональ экрана у новинок 21,5 дюйма, разрешение составляет 1920х1080. Digma DM-MONB2202 выделяется частотой обновления экрана в 75 Гц и временем отклика в 5 мс. DM-MONB2203 имеет показатели в 60 Гц и 9 мс соответственно.

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Все новинки уже поступили в продажу на рынке РФ.

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также широкий спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции.

Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.

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