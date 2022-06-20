Высшая школа бизнеса ВШЭ и VK объявляют о партнерстве

VK и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ заключили договор о стратегическом партнерстве. Стороны будут совместно развивать программу бакалавриата «Цифровые инновации в управлении предприятием». Уже в 2023 г. преподавателями профильных курсов станут сотрудники VK, а студенты будут работать над реальными проектами компании. Лучшие выпускники программы получат шанс присоединиться к команде VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря участию VK, студенты смогут получить актуальные знания и познакомиться с цифровыми технологиями и продуктами с многомиллионной аудиторией. Тесная связь с бизнесом даст возможность лучше понять, какие потребности есть сейчас у бизнеса и подготовить кадры с востребованными навыками и компетенциями.

Дмитрий Смыслов, вице-президент по персоналу и образовательным проектам VK, рассказал о перспективах обучения студентов на программе «Цифровые инновации в управлении предприятием»: «Мы вместе с Высшей школой бизнеса ВШЭ будем готовить тех специалистов, которые нужны бизнесу сегодня, будут нужны бизнесу завтра и, самое главное, будут усиливать как нашу компанию, так и всю индустрию в целом. Мы готовы делиться своим опытом и дать возможность студентам на практике узнать, как устроены цифровые сервисы и продукты VK. Эксперты VK смогут погрузить студентов в специфику цифровых инноваций, рассказать, как устроен ИТ-бизнес изнутри. Благодаря этим знаниям студенты становятся более востребованными и добиваются высоких результатов в карьере».

С начала создания в 2020 г. Высшей школы бизнеса на базе Национального исследовательского университета ВШЭ связь с бизнесом являлась одним из ключевых ее приоритетов. Так для каждой образовательной программы были созданы инновационные академические советы. Их состав не менее чем на 75% состоит из топ-менеджеров ведущих российских и международных компаний, профильных для конкретной образовательной программы. Председателем академического совета программы «Цифровые инновации в управлении предприятием» (ЦИУП) уже тогда стал Борис Каптелов, операционный директор рекламных технологий VK.

Маргарита Гладкова, академический руководитель программы ЦИУП Высшей школы бизнеса ВШЭ, рассказала о структуре учебного плана, который занимает четыре года бакалавриата и состоит из пяти основных блоков: понимание инноваций; знание технологий, которые позволяют превращать инновации и идеи в продукты; аналитические навыки; знание экономики и финансов; маркетинг и менеджмент, необходимые для понимания рынка и умения продавать продукт.

По словам Маргариты Гладковой, «Партнерство с VK позволяет сделать программу максимально практикоориентированной, дать студентам актуальные знания и обеспечить их карьерную траекторию с невероятными возможностями уже на старте».

Программа «Цифровые инновации в управлении предприятием» готовит глобально востребованных специалистов: менеджеров ИТ-проектов и продуктов, лидеров цифровой трансформации бизнеса. Востребованность растет взрывным образом: за последние два года, по данным портала Headhunter, спрос на релевантных специалистов составил более 720%.

Высшая школа бизнеса ВШЭ готова ответить на вызовы кадрового голода в сфере цифровизации: за ближайшие пять лет только в рамках ЦИУП будет подготовлено более 350 выпускников программы бакалавриата «Цифровые инновации в управлении предприятием», которые смогут занять свою нишу на рынке.

Борис Каптелов, операционный директор рекламных технологий VK, председатель академического совета программы, отметил: «Десять лет назад развитие технологий и цифровых продуктов было актуально в основном для ИТ-индустрии. Но цифровые сервисы быстро проникли в офлайн: с их помощью мы можем быстро покупать одежду, заказывать еду, такси и бронировать билеты. Сегодня цифровизация идет во всех отраслях экономики, поэтому ИТ-специалисты востребованы в самых разных компаниях: от рекламных агентств до крупнейших промышленных предприятий».

В основу образовательной программы также легло многолетнее сотрудничество с Университетом Лондона, что в сочетании с профильной подготовкой НИУ ВШЭ по бизнес-информатике, дает высококачественное фундаментальное бизнес-образование студентам.

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Благодаря синтезу практик ведущей российской технологической компании, образовательной платформе Высшей школы бизнеса ВШЭ и реализации программ обучения на английском языке выпускники ЦИУП будут обладать конкурентными компетенциями международного уровня.

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Продуктами и сервисами VK пользуются более 90% аудитории Рунета. Пользователи могут общаться в «Одноклассниках», «Вконтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»; продавать и находить товары и услуги на «Юле», заказывать продукты и готовую еду в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»; находить авто для поездок в «Ситидрайве»; осваивать новые профессии с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами; играть на платформе VK Play и др.

Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps. С любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент «Маруся».

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Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создана в 2020 г. в рамках Программы развития НИУ ВШЭ 2030. На основе реорганизации 11 подразделений бизнес-образования создана консолидированная бизнес-школа мирового уровня, которая становится приоритетным партнером ведущих российских компаний.

Свыше 130 штатных преподавателей (исследователей, практиков и методистов) обеспечивают подготовку глобально конкурентоспособных и социально ответственных лидеров бизнеса для цифровой экономики.

Более 9000 студентов и слушателей (данные 2021 г.) получили возможность обучения в экосистеме из 18 образовательных программ бакалавриата и магистратуры, пяти программ второго высшего образования, а также в рамках интегрированного портфеля программ дополнительного профессионального образования: E(MBA), Executive Master, DBA

23 тыс. выпускников дипломных программ (данные на 2021 г.) получили, благодаря образовательной платформе ВШБ, возможности опережающего карьерного роста и навыки непрерывного обучения в течение всей жизни (lifelong learning) в контексте взаимодействия Высшей школы бизнеса со своими выпускниками.