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Big Data МТС: с «удаленки» вернулось 70% работающих жителей в 80 регионах страны

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала обезличенные агрегированные данные о миграциях абонентов между домашними и рабочими локациями в период с 1 февраля по 25 марта 2022 г. За последний месяц «удаленка» закончилась для более чем 70% работающего населения в 80 регионах страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самая большая доля сотрудников, вернувшихся в офис, – в Калининградской области. В марте их число выросло на 20% и достигло 83% от работающего населения. Также более 80% сотрудников работают очно в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Свердловской областях и республике Татарстан.

В марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. число абонентов, которые в будни находятся в рабочей локации, заметно увеличилось в Северной Осети – на 16%, Орловской области – 15%, Мурманской и Тульской областях – по 13%.

Одновременно в ряде регионов наблюдается обратный процесс: выросло количество людей, которые не выезжают на работу из дома. Самый большой рост пришелся на Ростовскую область: в марте по сравнению с февралем удаленно стало трудиться на 17% больше абонентов, сейчас их доля составляет 43% от работающего населения. Также в марте число сотрудников на «удаленке» выросло в Новосибирской области (13%), Башкирии (12%), Воронежской области (10%) и республике Хакасии (5%): в этих регионах треть населения работает в удаленном формате.

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Безопасность

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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