МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost

Российская компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявила, что МФЦ Владимирской области использует видеоконференции Videomost в ежедневной работе.

МФЦ Владимирской области объединяет 22 офиса МФЦ в различных населенных пунктах. На территории Владимирской области, занимающей площадь в 29 тыс. км2, проживают 1365805 человек, которым МФЦ предоставляет широкий перечень государственных и муниципальных услуг.

Видеоконференции Videomost позволяют обеспечивать более слаженную, оперативную и качественную работу персонала МФЦ как внутри каждого офиса, так и между офисами, удаленными друг от друга. Видеоконференции Videomost – это способ в любой момент связаться по видеосвязи с представителями других государственных учреждений области, например, администрации или пенсионного фонда. Таким образом, возрастает качество услуг, предоставляемых населению, и сокращается время на решение спорных вопросов.

Масштабируемый программный сервер Videomost и клиентские приложения для ПК и смартфонов делают видеоконференции бизнес-уровня доступными как для аппарата управления, так и для каждого сотрудника на его рабочем месте.

Videomost работает под ОС Linux, что помогает госзаказчикам исполнять требования по импортозамещению и одновременно обеспечивает санкционную устойчивость продукта для крупных частных компаний, поскольку Videomost полностью независим от экосистемы Microsoft и Oracle, но при этом взаимодействует и интегрируется и с популярными продуктами Microsoft (Skype, Outlook, Exchange и др), и с широко используемым СПО, включая СУБД.

Videomost 7.0 оптимизирован для комфортного пользователю сценария “On-The-Go”, т.е. использование ВКС через ноутбук с Wi-Fi и/или мобильный телефон с LTE с HD качеством голоса и видео. Videomost 7.0 совместим с ВКС оборудованием, терминалами и аппаратными MCU других вендоров по протоколам SIP/H.323 и BFCP/H.239 для совместной работы с документами.

Сервер Videomost 7.0 глубоко интегрирован с новой версией корпоративного мобильного мессенджера TeamSpirit IM, который заменяет популярные иностранные продукты для обмена текстовыми сообщениями и файлами и позволяет нажатием одной кнопки мгновенно запустить видеоконференцию на смартфоне с участием до 100 пользователей.