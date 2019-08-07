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SWAPGSAttack Уязвимость

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.08.2019 «Чипокалипсис» вернулся. Под ударом ПК на процессорах Intel и AMD 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

SWAPGSAttack и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Intel Corporation 12811 2
Microsoft Corporation 25775 2
Bitdefender 171 2
ESET - ESET Software 1161 1
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KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 198 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 1
Microsoft Windows 16882 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 33 1
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Botezatu Bogdan - Ботезату Богдан 1 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Black Hat - Конференция 120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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