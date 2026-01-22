Получите все материалы CNews по ключевому слову
СТЭККОМ СТЭК.КОМ
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
СТЭККОМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
|Правительство ЯНАО - Ресурсы Ямала ГКУ 4 1
|Airbus Group - Airbus Industries 231 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 874 1
|Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 963 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157849 1
|Земля - планета Солнечной системы 10683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.