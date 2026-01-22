Разделы

СТЭККОМ СТЭК.КОМ


СОБЫТИЯ

22.01.2026 «Стэкком» запускает коммерческие услуги спутниковой связи на отечественном оборудовании «Стар-Т» 1
01.02.2022 «Аэрофлот» в 2021 году обеспечил доступ к высокоскоростному интернету на 34 самолётах 1
30.04.2020 Iridium обеспечил связью коренных жителей Ямала 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

СТЭККОМ и организации, системы, технологии, персоны:

Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
Правительство ЯНАО - Ресурсы Ямала ГКУ 4 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 874 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13025 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Apple iPadOS 127 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 1
Apple iOS 8296 1
Google Android 14764 1
Apple macOS 2270 1
Microsoft Windows 16398 1
Шпилевой Владислав 1 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 963 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 1
Земля - планета Солнечной системы 10683 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

