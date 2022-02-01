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«Аэрофлот» в 2021 году обеспечил доступ к высокоскоростному интернету на 34 самолётах

«Аэрофлот» и оператор спутниковой связи «Стэкком» в течение 2021 г. обеспечили высокоскоростной доступ к интернету на 34 самолётах Airbus семейства А350, А320neo и А320ceo. Сервис также появится на семи новейших лайнерах A350, которые в 2022 г. пополнят парк авиакомпании.

Возможность выйти в интернет по сети Wi-F дополняет функциональность бесплатной системы развлечений «Аэрофлота». Доступ предоставляется глобально, по всей маршрутной сети авиакомпании. Тарифные планы универсальны для всех типов воздушных судов. Подробности размещены в разделе «Услуги связи на борту» на сайте «Аэрофлота».

«Аэрофлот» и российский оператор спутниковой связи «Стэкком» сотрудничают с октября 2017 г. На первом этапе совместной работы была развернута беспроводная бортовая система развлечений на среднефюзеляжных самолётах Airbus A320/A321. Бесплатный доступ к развлекательной программе есть у пассажиров всех классов обслуживания. Для этого достаточно подключиться к бортовой сети Wi-Fi, используя веб-браузер с персональных устройств, работающих на платформах MacOS, iPadOS, iOS, Android, MS Windows.

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