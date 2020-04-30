Iridium обеспечил связью коренных жителей Ямала

Iridium обеспечил население ЯНАО спутниковой связью и снабдил рекомендациями по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19, поддержав мероприятия по обеспечению связи представителей коренных малочисленных народов Севера Ямала.

В конце 2019 года в рамках проекта по мониторингу перемещений передвижения коренного кочующего населения космический интегратор СТЭККОМ совместно с Iridium выполнили очередную поставку спутниковых аппаратов Iridium 9575 Extreme. Более 1300 семей коренных жителей ЯНАО получили спутниковые телефоны, которые способны работать в любой точке Земли и поддерживать передачу голоса, данных и местоположения пользователей, включая программируемую кнопку SOS для экстренных ситуаций и интеграцию с платформой для спутникового трекинга.

Для тундрового населения решилась проблема технической возможности оперативно связаться с экстренными службами благодаря реализации региональной Программы автономного округа по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера.

Наличие у кочующего населения спутниковых аппаратов позволяет им всегда оставаться на связи с родственниками и корректировать пути касланий (кочевье оленьего стада с погонщиками) в период межсезоний. При необходимости кочующее население может получить квалифицированную помощь специалистов в области ветеринарии, связаться со службой санитарной авиации или метеорологами.

Также свете последних событий была организована рассылка сообщений на ранее предоставленные аппараты Iridium с просьбой воздержаться от посещения людных мест и телефонами службы спасения. Своевременные действия повысили эффективность мер по самоизоляции, способствующих сохранению здоровья коренных малочисленных народов Севера.

«Дальновидность принятия региональным правительством решения об оснащении коренных народов спутниковыми телефонами проявляется именно сейчас, когда помимо решения насущных проблем местного населения, необходимо активно противостоять распространению вируса, — сказал Владислав Шпилевой, генеральный Директор Iridium. — Оперативная рассылка информации позволила вовремя предупредить об опасности, предостеречь против посещения сел и предотвратить распространение болезни в труднодоступных местах, где оказание высококвалифицированной помощи и в спокойное время крайне затруднительно».

В свою очередь сотрудники ГКУ «Ресурсы Ямала» ответственны за проверку абонентских терминалов (комплектность и работоспособность); настройку абонентских терминалов для упрощенного вызова экстренных служб; настройку работы в Системе спутникового мониторинга КМНС (коренных малочисленных народов Севера).

Система спутникового мониторинга КМНС позволяет оперативно отслеживать местоположение абонентского терминала (спутникового телефона), регистрировать и отображать на карте точку, когда была нажата кнопка SOS. Ежегодно в Системе фиксируются более 50 срабатываний кнопки SOS, в результате которых были проведены необходимые действия служб спасения.

В дальнейшем СТЭККОМ и Iridium планируют продолжить поддержку подобных программ, чтобы как можно большая часть населения страны могла воспользоваться всеми преимуществами телекоммуникационных услуг спутниковой связи вне зависимости от своего территориального расположения и удалённости от крупных узлов сетевой инфраструктуры.