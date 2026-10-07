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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпин Максим

СОБЫТИЯ


07.10.2026 «Авито Услуги» и PIM Solutions запустили сервис отправки посылок между пунктами выдачи с выбором службы доставки 1
18.03.2022 Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта 1
17.03.2022 Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта 1
08.09.2021 СДЭК перешел на бесконтактное обслуживание с помощью OMNIC 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Карпин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3306 1
Omnic 4 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 264 3
X5 Group - Перекрёсток 644 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 578 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3704 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13141 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26913 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6139 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1440 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3812 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6255 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8396 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36796 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1554 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13377 1
СДЭК - CDEK ID 7 2
Apple iPhone 6 4861 2
Снитко Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168510 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1434 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1818 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 631 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1895 2
Паспорт - Паспортные данные 2890 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27675 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7108 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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