Получите все материалы CNews по ключевому слову
БЕАРПАСС BearPass
BearPass — корпоративный парольный менеджер, который помогает бизнесу централизованно хранить корпоративные секреты в зашифрованном виде и безопасно организовывать доступ к ним для своих сотрудников. Продукт включен в реестр российского ПО и разработан при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям.
|24.04.2025
|BearPass обеспечил поддержку биометрической аутентификации 1
БЕАРПАСС и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.