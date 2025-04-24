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БЕАРПАСС BearPass

БЕАРПАСС - BearPass

BearPass — корпоративный парольный менеджер, который помогает бизнесу централизованно хранить корпоративные секреты в зашифрованном виде и безопасно организовывать доступ к ним для своих сотрудников. Продукт включен в реестр российского ПО и разработан при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям


24.04.2025 BearPass обеспечил поддержку биометрической аутентификации 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

БЕАРПАСС и организации, системы, технологии, персоны:

Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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