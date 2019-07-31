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Apple отчиталась о провальных продажах iPhone и взрывном росте сервисов

Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Эльяс Касми
Apple сообщила о снижении своей зависимости от продаж iPhone. Смартфоны принесли ей меньше денег, но за счет продвижения сервисов и аксессуаров выручка компании выросла, хотя и всего на 1%.

Финансовые итоги

Компания Apple заявила о резком падении продаж смартфонов в глобальном масштабе, что отразилось на размерах ее выручки. В своем финансовом отчете за III квартал финансового 2019 г., завершившимся для нее 29 июня 2019 г. она сообщила, что впервые за семь лет доход с реализации iPhone составил меньше 50% совокупной ее выручки за указанный период.

В сравнении с III кварталом финансового 2018 г. выручка Apple осталась практически неизменной. Рост составил буквально 1%, и итоговый ее размер равен $53,8 млрд. Стоимость активов компании достигла $322,24 млрд, а год назад этот показатель был равен $365,72 млрд. Между тем, несмотря ни на что, в своем отчете Apple указала, что с финансовой точки зрения это был лучший июньский квартал за всю историю ее существования.

(Не)зависимость от iPhone

За отчетный период глобальные продажи смартфонов принесли Apple $25,99 млрд (48% дохода) против $29,47 млрд год назад. Сокращение продаж составило 12%, и все это стало следствием отсутствия каких-либо значимых инноваций в iPhone 2018 модельного года. При этом гаджеты стоили (и стоят – бюджетный iPhone XR с одной основной камерой на момент публикации материала продавался в России минимум за 66,1 тыс. руб.) дороже подавляющего большинства своих конкурентов на базе Android. Смартфоны провалились в продаже сразу после релиза, что привело к снижению объемов производства, в итоге – к потере прибыли.

Неудачи актуальных iPhone на рынке повлекли за собой снижение квартальной операционной прибыли с $12,6 млрд до $11,5 млрд в годовом исчислении. Чистая квартальная прибыль уменьшилась с $11,5 млрд до $10 млрд за тот же период времени, а доход компании на одну акцию уменьшился на 7% – до $2,18 за одну бумагу.

Другие источники дохода

Пока продажи iPhone падают, Apple наращивает доход со своих сервисов. Год назад они принесли ей $10,17 млрд, а в III квартале финансового 2019 г. – $11,45 млрд (21% общей суммы). Рост отмечен и в сегменте аксессуаров, в число которых входят и популярные беспроводные наушники AirPods – они принесли компании $5,52 млрд против 3,7 млрд в 2018 г.

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На iPhone по-прежнему приходится значительная часть дохода Apple

На продажах компьютеров и ноутбуков Mac Apple заработала $5,82 млрд, а планшетные компьютеры iPad, линейка которых получила масштабное обновление в первой половине 2019 г., принесла ей $5,023 млрд, тогда как год назад доход с них находился на уровне $4,63 млрд, то есть Apple удалось добиться роста продаж iPad на фоне мирового сокращения рынка планшетных компьютеров.

В финансовом отчете Apple говорится также и о расходах, в том числе и об их росте. К примеру, на исследования и разработки Apple потратила $4,3 млрд, хотя год назад эта сумма не превышала $3,7 млрд.

Планы на ближайшее будущее

На фоне роста показателей своего «сервисного» подразделения Apple планирует нарастить темпы его развития. В обозримом будущем компания запустит собственный аналог Netflix – ТВ-сервис Apple TV+, а также свою интерпретацию нашумевшего облачного игрового сервиса Google Stadia – Apple Arcade. Оба проекта начнут работу в течение осени 2019 г.

Запуску Arcade и TV+ будет предшествовать начало распространения собственной кредитной карты Apple – Apple Card, разработка которой проходила при содействии Goldman Sachs. Событие назначено на август 2019 г.

Помимо этого, в сентябре 2019 г. состоится премьера новых смартфонов iPhone, на которые, впрочем, мировая общественность надежд не возлагает. По последним инсайдерским данным, будущие гаджеты Apple в очередной раз скопирует с iPhone X двухлетней давности, тогда как все значимые изменения она припасла для смартфонов 2020 г. В частности, они получат 5G-чипы собственной разработки Apple – для этого она выкупила у Intel модемное подразделение вместе со всеми его сотрудниками.

По плану Apple, ее активная деятельность в конце лета – начале осени 2019 г. позволит ей по итогам IV квартала финансового 2019 г. получить доход в размере $64 млрд. Какая его часть придется на iPhone, компания не уточняет.



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