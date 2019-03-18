Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена

Apple потребовался не один год, чтобы выпустить обновление своего самого дешевого планшетного компьютера – iPad mini. Его внешность изменений не претерпела, но внутри это современный компьютер, производительности которого хватит на несколько лет вперед. Также был представлен планшет iPad Air нового поколения. Обе новинки Apple официально приедут в Россию с двумя вариантами памяти, тремя цветами корпуса на выбор и опциональным модулем LTE.

Неожиданный анонс

Компания Apple без предварительных намеков и утечек информации впервые за четыре года выпустила обновление планшетного компьютера iPad mini, традиционно считающегося самым дешевым в линейке. Одновременно с ним вышел и обновленный iPad Air, последний апдейт которого состоялся еще раньше, пять лет назад. Устройства сочетают классический дизайн и современные технологии к примеру, iPad mini вовсе не изменился внешне, сохранив как общие габариты корпуса, так и размеры экрана вместе с его пропорциями и соотношением сторон.

Оба свои планшета Apple обязательно приведет в Россию. В нашей стране они будут доступны в нескольких комплектациях и в трех цветах корпуса – серебристом, золотистом и фирменном темно-сером, известном как Space Gray.

Apple iPad mini

В российской рознице новый iPad mini 2019 г. стоит от 33 тыс. руб. с модулем Wi-Fi и от 44 тыс. руб. с дополнительной поддержкой сотовых сетей четвертого поколения (LTE). Обе версии предложены с 64 или 256 ГБ постоянной памяти на выбор, поддержки карт microSD, по традиции, нет. Компьютер уже доступен для предварительного заказа в ряде стран мира, но Россия в их число не входит – дату появления гаджета в России Apple пока не сообщает.

Новый iPad mini как планшет для рисования

Оригинальный iPad первого поколения Apple выпустила в 2012 г. В последний раз компьютер обновлялся в сентябре 2015 г., когда вышел iPad mini 4.

В основу актуального iPad mini, у которого, заметим, в названии нет числа, лег процессор Apple A12 Bionic, выпущенный в сентябре 2018 г. одновременно со смартфонами iPhone XS, XS Max и XR. По состоянию на 18 марта 2019 г. это самый современный и мощный чип Apple из всех.

Экран планшета сохранил классическую диагональ 7,9 дюйма и разрешение 2048х153 точек, но приобрел технологию True Tone, отвечающую за максимальную реалистичность оттенков. Кроме того, iPad mini обзавелся поддержкой фирменного стилуса Apple Pencil первого поколения, а также фотокамерами 7 Мп спереди и 8 Мп сзади. Второе поколение Pencil, напомним, поддерживает беспроводную зарядку, имеет магнитное крепление, но работает пока только с планшетами линейки iPad Pro.

Рукописный ввод iPad mini 2019 тоже поддерживает

Система распознавания лиц Face ID в этом компьютере не предусмотрена, и это очень важный момент: вместо нее Apple сохранила кнопку Home под экраном вместе со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, которого нет в смартфонах iPhone, начиная с модели iPhone X 2017 г.

Apple iPad Air

Новый iPad Air дополнил модельный ряд планшетов Apple, но при этом не вытеснил обычный iPad – модели имеют разное ценовое позиционирование, да и габариты у них тоже же разные. Рекомендуемая стоимость компьютера в России составляет от 43 тыс. руб. за версию с Wi-Fi и от 54 тыс. руб. за модель с LTE-модемом. Объемы встроенной памяти идентичны iPad mini – 64 или 256 ГБ, промежуточной версии со 128-гигабайтным накопителем так же нет.

iPad Air вполне может заменить недорогой ноутбук в работе с офисными приложениями и документами

История модели началась в 2012 г. с анонса первого поколения, а iPad Air 2 увидел свет в октябре 2014 г. и продавался вплоть до марта 2017 г.

Нынешнее, фактически, уже третье по счету поколение iPad Air, числа «3» в названии у которого нет, ожидаемо крупнее обычного 9,7-дюймового iPad – его экран с поддержкой разрешения 2224х1668 точек и поддержкой True Tone располагает диагональю 10,5 дюйма, и он поддерживает стилус Pencil первого поколения. Дизайн, как и в случае iPad mini, тоже менять не стали: толщина рамок экрана по сравнению с предыдущим поколением iPad Air не изменилась, Face ID отсутствует, и вместо нее будет использоваться привычный многим Touch ID в кнопке под дисплеем.

iOS на iPad Air переняла многие черты старшей macOS

Обновленный iPad Air, как и iPad mini, собран на базе процессора А12 Bionic с хорошим запасом производительности. Сроки релиза компьютера в России Apple пока не называет. Для iPad Air можно будет отдельно приобрести умную обложку Smart Keyboard со встроенной клавиатурой в дополнение к стилусу. Для iPad mini такой аксессуар пока не предусмотрен.

Программное обеспечение и аксессуары

Новым iPad Air и iPad mini доступна самая последняя версия iOS на момент их релиза, и в дальнейшем они, как и другие актуальные новинки Apple, будут регулярно получать обновления прошивки. iOS на них поддерживает те же функции, что и на флагманском iPad Pro 2018: есть функция разделения экрана, док-панель в стиле macOS и панели быстрого запуска в Windows, возможность перетаскивать медиаконтент, файлы и текст между предложениями и т. д. В планшетах реализована поддержка голосового помощника Siri и функция создания голосовых заметок Voice Memos.

В список фирменных аксессуаров дл iPad mini и iPad Air 2019 г. вошли пока лишь упомянутые стилус Pencil и обложка Smart Keyboard. О возможности появления в продаже классических чехлов Apple пока не сообщает.