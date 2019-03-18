Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена
Неожиданный анонс
Компания Apple без предварительных намеков и утечек информации впервые за четыре года выпустила обновление планшетного компьютера iPad mini, традиционно считающегося самым дешевым в линейке. Одновременно с ним вышел и обновленный iPad Air, последний апдейт которого состоялся еще раньше, пять лет назад. Устройства сочетают классический дизайн и современные технологии к примеру, iPad mini вовсе не изменился внешне, сохранив как общие габариты корпуса, так и размеры экрана вместе с его пропорциями и соотношением сторон.
Оба свои планшета Apple обязательно приведет в Россию. В нашей стране они будут доступны в нескольких комплектациях и в трех цветах корпуса – серебристом, золотистом и фирменном темно-сером, известном как Space Gray.
Apple iPad mini
В российской рознице новый iPad mini 2019 г. стоит от 33 тыс. руб. с модулем Wi-Fi и от 44 тыс. руб. с дополнительной поддержкой сотовых сетей четвертого поколения (LTE). Обе версии предложены с 64 или 256 ГБ постоянной памяти на выбор, поддержки карт microSD, по традиции, нет. Компьютер уже доступен для предварительного заказа в ряде стран мира, но Россия в их число не входит – дату появления гаджета в России Apple пока не сообщает.
Оригинальный iPad первого поколения Apple выпустила в 2012 г. В последний раз компьютер обновлялся в сентябре 2015 г., когда вышел iPad mini 4.
В основу актуального iPad mini, у которого, заметим, в названии нет числа, лег процессор Apple A12 Bionic, выпущенный в сентябре 2018 г. одновременно со смартфонами iPhone XS, XS Max и XR. По состоянию на 18 марта 2019 г. это самый современный и мощный чип Apple из всех.
Экран планшета сохранил классическую диагональ 7,9 дюйма и разрешение 2048х153 точек, но приобрел технологию True Tone, отвечающую за максимальную реалистичность оттенков. Кроме того, iPad mini обзавелся поддержкой фирменного стилуса Apple Pencil первого поколения, а также фотокамерами 7 Мп спереди и 8 Мп сзади. Второе поколение Pencil, напомним, поддерживает беспроводную зарядку, имеет магнитное крепление, но работает пока только с планшетами линейки iPad Pro.
Система распознавания лиц Face ID в этом компьютере не предусмотрена, и это очень важный момент: вместо нее Apple сохранила кнопку Home под экраном вместе со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, которого нет в смартфонах iPhone, начиная с модели iPhone X 2017 г.
Apple iPad Air
Новый iPad Air дополнил модельный ряд планшетов Apple, но при этом не вытеснил обычный iPad – модели имеют разное ценовое позиционирование, да и габариты у них тоже же разные. Рекомендуемая стоимость компьютера в России составляет от 43 тыс. руб. за версию с Wi-Fi и от 54 тыс. руб. за модель с LTE-модемом. Объемы встроенной памяти идентичны iPad mini – 64 или 256 ГБ, промежуточной версии со 128-гигабайтным накопителем так же нет.
История модели началась в 2012 г. с анонса первого поколения, а iPad Air 2 увидел свет в октябре 2014 г. и продавался вплоть до марта 2017 г.
Нынешнее, фактически, уже третье по счету поколение iPad Air, числа «3» в названии у которого нет, ожидаемо крупнее обычного 9,7-дюймового iPad – его экран с поддержкой разрешения 2224х1668 точек и поддержкой True Tone располагает диагональю 10,5 дюйма, и он поддерживает стилус Pencil первого поколения. Дизайн, как и в случае iPad mini, тоже менять не стали: толщина рамок экрана по сравнению с предыдущим поколением iPad Air не изменилась, Face ID отсутствует, и вместо нее будет использоваться привычный многим Touch ID в кнопке под дисплеем.
Обновленный iPad Air, как и iPad mini, собран на базе процессора А12 Bionic с хорошим запасом производительности. Сроки релиза компьютера в России Apple пока не называет. Для iPad Air можно будет отдельно приобрести умную обложку Smart Keyboard со встроенной клавиатурой в дополнение к стилусу. Для iPad mini такой аксессуар пока не предусмотрен.
Программное обеспечение и аксессуары
Новым iPad Air и iPad mini доступна самая последняя версия iOS на момент их релиза, и в дальнейшем они, как и другие актуальные новинки Apple, будут регулярно получать обновления прошивки. iOS на них поддерживает те же функции, что и на флагманском iPad Pro 2018: есть функция разделения экрана, док-панель в стиле macOS и панели быстрого запуска в Windows, возможность перетаскивать медиаконтент, файлы и текст между предложениями и т. д. В планшетах реализована поддержка голосового помощника Siri и функция создания голосовых заметок Voice Memos.
В список фирменных аксессуаров дл iPad mini и iPad Air 2019 г. вошли пока лишь упомянутые стилус Pencil и обложка Smart Keyboard. О возможности появления в продаже классических чехлов Apple пока не сообщает.