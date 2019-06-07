Провайдер отказался покупать несертифицированное «железо» для «закона Яровой». Ему светит крупный штраф

Роскомнадзор подал четыре иска против провайдера «Фирма Связь» за то, что тот отказался закупать оборудование для «закона Яровой», не прошедшее сертификацию. Компании грозит штраф, хотя Минкомсвязи готовит приказ, регулирующий подобные ситуации.

Четыре иска разом

Интернет-провайдер «Фирма Связь», действующий в городе Ейск в Краснодарском крае, отказался от закупки несертифицированного оборудования СОРМ. Оно используется для выполнения требований «закона Яровой». В ответ Роскомнадзор подал на компанию одновременно четыре иска, и теперь ей грозит штраф.

Законность проверки регулятора по исполнению условий установки средств для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Фирма Связь» оспаривает в краевом арбитражном суде.

История началась в январе 2019 г., когда управление ФСБ по Краснодарскому краю отказалось утвердить провайдеру «Фирма Связь» план внедрения оборудования СОРМ по причине, что предложенный компанией срок превышал год. Следующим шагом стала проверка Роскомнадзора, вылившаяся в судебные иски, поданные одновременно 27 мая 2019 г.

По требованию ведомства, «Фирма Связь» нужно было привлечь к административной ответственности в виде штрафа. 6 июня 2019 г. было проведено рассмотрение двух протоколов, по результатам которого суд встал на сторону Роскомнадзора. Слушание по двум оставшимся искам, пишет «Коммерсант», пройдет позже – дата на момент публикации материала назначена не была. Размеры штрафа, который могут присудить краснодарскому провайдеру, тоже остаются неизвестными.

Причины отказа и ответные меры

В ответ на действия Роскомнадзора компания «Фирма Связь» 30 мая 2019 г. подала ответный иск. По словам ее представителей, компания не избегает выполнения требований «закона Яровой», но у нее уже был опыт инвестирования в несертифицированное оборудование.

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Директор компании Сергей Субоч подчеркнул, что по состоянию на июнь 2019 г. «Фирма Связь» владеет оборудованием СОРМ-3, используемым для сбора и долговременного хранения информации со всех видов связи, а также СОРМ-2 (перехват интернет-трафика и телефонных переговоров), но оно так и не было сертифицировано. Размер новых вложений, требуемых законом, составит в пределах 14 млн руб., и еще треть этой суммы компании придется потратить на последующее наращивание объемов хранилища данных.

Подобные инвестиции по своим размерам практически соответствуют годовой выручке компании «Фирма Связь», составляющей 20 млн руб., при абонентской базе около 5 тыс. подключений.

Позиция государства

По информации «Коммерсанта», Минкомсвязи осведомлено о возникшей проблеме и о том, что сертифицированного оборудования, необходимого для «закона Яровой», в России пока нет. Решить возникшие сложности, полагают в ведомстве, поможет новый соответствующий приказ, который уже находится на регистрации в Министерстве Юстиции и должен вступить в силу в течение ближайшего месяца.

В Минкомсвязи подчеркнули, что управления Роскомнадзора и ФСБ по Краснодарскому краю формально действуют без нарушения закона. Представители Министерства также добавили, что неправильно наказывать провайдеров и операторов связи за просчеты в законодательстве.

Тем не менее, никакой конкретики по «Фирме Связь» сказано не было. Угроза штрафа за отказ от существенных для компании инвестиций в несертифицированное оборудование по-прежнему сохраняется.

Закон одинаков для всех

Ситуация, в которой оказался провайдер «Фирма Связь», связана с «законом Яровой», вступившим в силу 1 июля 2018 г. Он обязывает всех без исключения операторов связи, действующих на территории России, хранить все переговоры своих абонентов, а также весь передаваемый им медиаконтент, включая видеозаписи и фотографии, в том числе и личного характера. Также в законе прописано требование к провайдерам ежегодно увеличивать объемы своих хранилищ на 15% в течение пяти лет.

Расходы на выполнение закона выросли и у крупных операторов связи: к примеру, в марте 2018 г., еще до вступления требований закона в сил, «Мегафон» предупредил о грядущем росте своих капитальных расходов на 20 млрд руб. В мае 2018 г. оператор закупил у компании «Национальные технологии» оборудование (в том числе и для хранения данных) на сумму свыше 923 млн руб.

Оператор МТС подсчитал свои расходы на исполнение «закона Яровой» в марте 2019 г. В течение ближайших пяти лет он закупит оборудование на 50 млрд руб., другими словами, ежегодно компания будет вкладывать в него по 10 млрд руб. Единственным поставщиком техники стала компания «Норси-транс».

Поставщики оборудования для «закона Яровой»

В апреле 2019 г. стало известно о грядущем создании в России гигантского производителя «железа» для «закона Яровой». В состав учредителей войдут «Ростех», «Ростелеком». Предприятие создадут на базе существующей с 2017 г. компании «Национальные технологии». Вопрос сертификации этого оборудования пока остается открытым.

Одним из основных конкурентов будущего предприятия станет компания Yadro, по итогам 2018 г. Yadro возглавившая рейтинг крупнейших поставщиков среди всех вендоров СХД в России по объемам данных. Ее выручка за 2018 г. достигла 7,767 млрд руб. что стало возможным за счет роста продаж продуктов под собственным брендом и стабильно высокого спроса на системы хранения данных со стороны отечественных телекоммуникационных компаний.

Вторым конкурентом будет упомянутая компания «Норси-транс», в феврале 2019 г. запустившая серийное производство систем хранения на базе российских процессоров «Эльбрус-8С». Ее СХД изначально разработаны с учетом требований ФСБ.