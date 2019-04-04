Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке

Выручка российской компании Yadro по итогам 2018 года достигла 7,767 млрд рублей. Высокие показатели компании и лидерские позиции обеспечены увеличением продаж продуктов под собственным брендом, а также высоким спросом на СХД со стороны отечественного телекома.

Драйвер роста – продукция собственного производства

Российская компания Yadro, (входит в «ИКС Холдинг»), специализирующийся на системах обработки и хранения данных, представила финансовые итоги 2018 г., впервые раскрыв данные по обороту и продуктовым планам. Выручка компании за весь 2018 г. составила 7,767 млрд руб.

Доля выручки компании от реализации продукции собственной разработки составила чуть более 30%. Сотни систем собственной разработки под брендами VESNIN (высокопроизводительные серверы) и TATLIN (системы хранения данных), поставленные компанией в 2018 г., обеспечили компании Yadro место в лидерах российского рынка.

Компания Yadro является поставщиком платформ хранения данных для ряда ведущих российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку.



По итогам года компания Yadro стала крупнейшим поставщиком среди всех вендоров СХД в России по объемам данных. По итогам IV кв. 2018 г. компания также вышла на четвертое место среди всех поставщиков СХД в России, попав таким образом в отчет исследовательского агентства IDC (EMEA Enterprise Storage Systems Tracker), и пропустив вперед только троих международных производителей (Huawei, Dell EMC и HPE).

Российский телеком – ключевой рынок сбыта СХД

В компании Yadro отмечают, что основными факторами, позволившими российскому вендору выйти в лидеры российского рынка, стали растущий спрос на архивную систему хранения данных TATLIN.ARCHIVE собственного производства. Рост спроса на СХД TATLIN, отмечают в компании, обусловлен эффективной стоимостью хранения в совокупности с конкурентным качеством, функциональностью и надежностью продукта.

Стенд компании Yadro на отраслевой выставке

Во II квартале 2018 г. компания Yadro реализовала поставку архивных систем хранения данных суммарной емкостью более 130 ПБ. В IV квартале 2018 г. объем поставленных систем составил уже 250 ПБ.

По результатам исследования IDC, доля компании Yadro на российском рынке внешних СХД за последний квартал 2018 г. составила рекордные 12,5% в денежном выражении, при этом рекордные показатели компании Yadro обеспечили квартальный рост всего рынка.

Сервер VESNIN производства компании Yadro

В емкостном выражении системы хранения данных производства компании Yadro по итогам года лидируют с долей в 38,2%. За год на российский рынок было поставлено чуть менее ста высокопроизводительных систем VESNIN, преимущественно в компании телекоммуникационной отрасли.

Клиентами Yadro являются лидеры рынка в таких сегментах, как телеком, производство, транспорт, финансовые институты и ритейл, а также федеральные органы власти.

Крупнейшими заказчиками компании Yadro являются «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны, Федеральное Казначейство, Пенсионный Фонд России, ГК «Ростех», РЖД, «Московский Метрополитен», а также ВТБ, Сбербанк, банк «Открытие», Газпромбанк, X5 Retail Group и др.

Планы Yadro

В планах компании Yadro на 2019 г. значится выпуск нового поколения архивной СХД, а также релиз гибридной системы класса mid-range TATLIN.UNIFIED, ориентированной на наиболее крупный сегмент рынка корпоративных систем хранения данных.

Оформление СХД TATLIN компании Yadro

Появление первой all-flash системы хранения данных в продуктовом портфеле компании Yadro запланировано на первое полугодие 2020 г.

По результатам исследования IDC EMEA Server Tracker в 2018 году серверные продукты производства компании Yadro заняли примерно треть рынка RISC-систем в России с долей 29,4% в денежном выражении.

Компания Yadro продолжает развивать компонентное производство OEM продукции. Помимо запуска новой производственной площадки в Московской области и ее сертификации по требованиям компонентного производства высокотехнологичной продукции, в 2018 г. компания запустила производство и поставку нового поколения вычислительных систем класса mid-range и high-end RISC-архитектуры. Основными потребителями продукции OEM-портфеля стали финансовые институты и компании транспортного сектора.

О компании Yadro

Yadro, входящая в «ИКС Холдинг» – российская технологическая компания, основанная в 2014 г. Компания занимается разработкой и производством вычислительных систем и систем хранения данных.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка компании составила 6,5 млрд руб. (рост на 326% по сравнению с 2016 г.) при показателе чистой прибыли на уровне 260,7 млн руб.

Ранее компания Yadro являлась дочерней структурой «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). В конце января 2019 г. стало известно, что «ИКС холдинг» предпринимателя Антона Черепенникова вошел в состав совладельцев компании Yadro с долей 51%.

Юридически сделка была структурирована через группу компаний «Форпост» (также принадлежит Черепенникову; — прим. CNews), которая также будет интегрирована в «ИКС холдинг» наряду с другими активами Антона Черепенникова.

«ИКС холдинг» вошел в состав владельцев «КНС групп» (Yadro) в результате реализации долей президентом НКК Александром Калининым, а также топ-менеджерами НКК и компании Yadro. Доля в 49% осталась принадлежать менеджерам и ключевым сотрудникам компании Yadro. Управленческая команда, развивавшая Yadro с 2014 года, осталась неизменной.

Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы», образованный в 2018 г., специализируется на консолидации, управлении и инвестициях на рынке телеком-медиа и технологий. Приоритетными для холдинга направлениями являются: цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, анализ и управление большими данными, предиктивная аналитика, разработка и внедрение систем поддержки деятельности операторов мобильной связи, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн, искусственный интеллект и интернет вещей.

Компания Yadro является членом и активным участником таких ключевых индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие.

Компания Yadro является партнером ведущих мировых производителей компонентов, микроэлектроники и программного обеспечения – IBM, Samsung, Intel, Broadcom, Avago, LSI, PLX, Emulex, PMCS, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, Amphenol, MSI, HGST, Seagate, RedHat, Suse и др.

R&D центры компании Yadro находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Общая численность персонала составляет более 220 сотрудников, большая часть которых – инженеры различных профилей. Сотрудники компании Yadro являются авторами десятков патентов и статей.