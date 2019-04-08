Государство создает гигантского производителя «железа» для «закона Яровой»

В России будет образовано новое совместное предприятие по производству систем хранения данных для исполнения закона «Яровой». В состав учредителей войдут «Ростех», «Ростелеком» и «ИКС холдинг». Предприятие создадут на базе существующей с 2017 г. компании «Национальные технологии», у которой уже есть несколько крупных клиентов.

СХД от государства

«Ростелеком», «Ростех» и «ИКС холдинг» создадут новый альянс с целью производства систем хранения данных (СХД) в рамках реализации «пакета Яровой» на базе компании «Национальные технологии». Согласно условиям создания, «Ростелеком» выкупит 49-процентную долю «ИКС холдинга» в компании. Соответствующее ходатайство, по данным «Коммерсанта», было одобрено ФАС России еще 29 марта 2019 г.

По условиям сделки, 51-процентная доля в уставном капитале «Национальных технологий» будет принадлежать «Ростеху», и контроль за ней будет осуществляться через концерн «Автоматика», входящий в холдинг. Госкорпорация займется разработкой и обеспечением производственных мощностей, тогда как «ИКС холдинг» станет ключевым технологическим партнером. Также его участие в альянсе предусматривает развитие совместных интегрированных проектов, в том числе расширения линейки предприятия за счет продукции компании Yadro, входящей в его состав и тоже занимающейся производством СХД для «закона Яровой». Финансовую сторону сделки участники не раскрывают.

История «Национальных технологий»

ООО «Национальные технологии» зарегистрировано в октябре 2017 г. По состоянию на 8 апреля 2019 г. компанию возглавляет Константин Юнов, бывший заместитель главы входящего в «Ростех» Национального центра информатизации.

Основной (но не единственной) задачей нового совместного предприятия станет производство оборудования для сбора информации и СХД. Задача по разработке этих систем ляжет на «ИКС холдинг» и Yadro.

Импортозамещение на российском рынке систем хранения данных идет полным ходом

«Национальные технологии» уже занимается производством СХД «Купол» для исполнения так называемого «закона Яровой» – федерального закона ФЗ-374 «О противодействии терроризму». Согласно требованиям внесенных в него поправок из «пакета Яровой», с 1 июля 2018 г. все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть – в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

Еще до вступления этого закона в силу у «Национальных технологий» уже были крупные клиенты. В их число вошел оператор связи «Мегафон», в мае 2018 г. закупивший у компании оборудование на 923,5 млн. руб. Итоговая выручка «Национальных технологий» за 2018 г. перевалила за 2,3 млрд руб.

Yadro как основной соперник

Компания Yadro из состава «ИКС холдинга», основанная в 2014 г., в 2018 г. показала высокую активность на рынке СХД. Ее выручка за 2018 г. достигла 7,767 млрд руб. что стало возможным за счет роста продаж продуктов под собственным брендом и стабильно высокого спроса на системы хранения данных со стороны отечественных телекоммуникационных компаний.

По итогам 2018 г. Yadro стала крупнейшим поставщиком среди всех вендоров СХД в России по объемам данных. В IV квартале 2018 г. компания вошла в четверку лидеров среди всех поставщиков СХД в России – ее обошли лишь компании Dell, Hewlett Packard Enterprise и Huawei.

В планы Yadro на 2019 г. входит выпуск нового поколения архивной СХД и гибридной СХД Tatlin.Unified, разработанной для крупного сегмента рынка корпоративных систем хранения данных В 2020 г. компания собирается выпустить свою первую all-flash систему хранения данных.

Конкуренты на «Эльбрусах»

СХД для исполнения «закона Яровой» предлагают и другие компании, в том числе и «Норси-транс», в феврале 2019 г. запустившая серийное производство систем хранения на базе российских процессоров «Эльбрус-8С». Печатные платы этих систем разработаны Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех»), процессоры производятся российской компанией МЦСТ, а сама «Норси-транс» ответственна за разработку плат управления питанием, интерфейсных плат для подключения накопителей, поворотных райзеров, и ряда других компонентов.

СХД «Норси-транс» разработаны с учетом требований ФСБ и на 8 апреля 2019 г. представлены тремя модификациями – «Яхонт-УВМ Э12», «Яхонт-УВМ Э24» и «Яхонт-УВМ Э124». Друг от друга эти системы отличаются количеством поддерживаемых процессоров «Эльбрус-8С», форм-фактором корпусов и рядом других параметров, включая вместительность дисковых полок.

СХД на базе процессоров «Эльбрус», подходящие для реализации «закона Яровой», выпускает и российская компания «Рэйдикс». В июне 2018 г. она представила решение для распределенного хранения данных «Raidix RAIN Эльбрус», созданное совместно с ИНЭУМ.