Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете

Правительство поручило Роскомнадзору распределить субсидии на создание Центра мониторинга сетей связи, разработку средств сбора информации о маршрутах трафика в интернете и создание «белых списков» для использования интернета детьми. Общие затраты на эти мероприятия составят 4,96 млрд руб.

Роскомнадзору поручили выделить субсидии на «суверенный интернет»

Правительство приняло постановление о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связью общего пользования и соответствующей информационной системы. Документ поручает Роскомнадзору определить организацию, которая будет получать соответствующие субсидии.

Организация, выбранная Роскомнадзором, в рамках создания Центра мониторинга должна будет выполнять ряд задач: разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршрутов трафика в сети интернет; разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управления сетью связи общего пользования; обеспечение сбора информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в сети интернета, а также управления программно-техническими средствами, обеспечивающими безопасность российского сегмента сети интернет; введение в эксплуатацию системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.

Данная организация также должна будет осуществлять обработку и обобщение информации о работе сетей связи операторов связи, включая информацию и прохождении трафика по сетям связи, и накопление информации о топологии сети связи общего пользования. На получение субсидий сможет претендовать российская организация, не находящаяся под иностранным контролем и не имеющая долгов перед бюджетом.

Наиболее вероятный претендент на получение субсидий

В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования сможет работать не более 70 человек. Ранее Правительство приняло положение о функционировании данного Центра. Соответствующие работы будет выполнять Роскомнадзор при участии подведомственной ему радиочастотной службы. Головным предприятием данной службы является «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

Роскомнадзор распределит 5 млрд руб. субсидий на создание Центра мониторинга сетей связи,

средства сбора информации о маршрутах трафика в интернете и создание «белых списков»

ГРЧЦ изначально собирал с операторов связи средства за пользование радиочастотным спектром и проведение экспертизы электромагнитной совместимости. Затем ГРЧЦ также стал создавать для Роскомнадзора систему мониторинга СМИ и обеспечивать работу Реестра запрещенных интернет-сайтов. Скорее всего, ГРЧЦ и будет получателем обозначенных субсидий.

При этом организация, выбранная Роскомнадзором, сможет привлекать для выполнения возложенных на нее работ иные структуры. Согласно утвержденным Правительством правилам, в 2019 г. расходы на оплату работ сторонних структур не должны превышать 95% от общего объема субсидий. В 2020 г. данный порог будет снижен до 70%, в 2021 г. – до 60%, в 2022-2024 гг. – до половины от общего объема субсидий.

Как государство пыталось регулировать критическую инфраструктуру интернета

Напомним, в 2016 г. Минкомсвязи начало разработку законопроекта «О критической инфраструктуре интернета». Документ предполагал создание Государственной информационной системы (ГИС) «Интернет», которая содержала бы информацию об автономных интернет-системах (AIS, организации, обладающие собственным пулом IP-адресов), точках обмена интернет-трафиком (IX), трансграничных магистральных интернет-каналах и национальной доменной зоне.

В 2017 г. была принята первая редакция программы «Цифровая экономика» вместе с планом реализации мероприятий по разделу «Информационная безопасность» и другим разделам. В документе на создание Центра мониторинга сетей связи было заложено 500 млн руб. Еще 2,1 млрд руб. предполагалось выделить на создание Национального удостоверяющего центра и различного ПО для управления элементами ГИС «Интернет».

Законопроект о ГИС «Интернет» не был утвержден Правительством. Но в декабре 2018 г. в Госдуму был внесен более жесткий законопроект «Об автономном (суверенном) интернете», разработанный сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом вместе с депутатом Андреем Луговым. Помимо управления центральными элементами критической инфраструктуре интернета, данный документ предполагает обязательную установку интернет-провайдерами специального оборудования, управляемого Роскомнадзором.

С помощью данного оборудования Роскомнадзор сможет вводить централизованное управление сетями связи и блокировать доступ к запрещенным сайтам, при этом для провайдеров оно будет устанавливаться бесплатно. Субъектами централизованного управления также станут владельцы трансграничных интернет-каналов, точки обмена интернет-трафиком, технологические сети связи, организаторы распространения информации в сети интернет, обладающие собственными номерами AIS, и прочие владельцы номеров AIS.

Как росли расходы на «суверенный интернет»

Ранее, с середины 2018 г., началось преобразование программы «Цифровая экономика» в национальную программу, а ее разделов в федеральные проекты. Федеральный проект «Информационная безопасность», утвержденный Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в декабре 2018 г., предполагает увеличение расходов на критическую инфраструктуру интернета до 3,2 млрд руб.

В том числе в федеральном проекте появилась мероприятие о приобретении программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетями связи общего пользования – то есть закупка оборудования для управления сетями интернет-провайдеров. Правда, сумма расходов на данное мероприятие отсутствовала.

В то же время в качестве приложения к федеральному проекту присутствует решение межведомственной комиссии Совета безопасности от 9 октября 2018 г. В нем расходы на «Суверенный интернет» увеличиваются в 10 раз по сравнению с заложенной в федеральный проект суммой – до 30,8 млрд руб. Из них большую часть, 20,8 млрд руб., предполагается выделить на закупку оборудования для управления сетями интернет-провайдеров.

Закон «О суверенном интернете» был подписан Президентом России Владимиром Путиным совсем недавно – в начале мая 2019 г. Однако Совбез утвердил затраты на реализацию соответствующих мероприятий еще в октябре 2018 г., – то есть не только до утверждения закона, но даже и до внесения соответствующего законопроекта в парламент.

Также, в рамках мероприятий на создание «Суверенного интернета», Совбез почти в пять раз увеличил расходы на обеспечение сбора информации об адресах и номерах автономных систем и работой с вышеупомянутыми техническими средствами управления сетями связи – с 951 млн руб. до 4,5 млрд руб.

480 млн руб. уйдет на создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности в рамках развития российского государственного сегмента интернета Rsnet (предназначен для обслуживания госорганов). На разработку программно-технических средств, обеспечивающих сбор и хранение информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними уйдет 240 млн руб. Еще 200 млн руб. уйдет на разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих устойчивое и безопасное функционирование системы доменных имен.

В то же время Совбез отказался от заложенного в федеральный проект «Информационная безопасность» 1 млрд руб. на создание Национального удостоверяющего центра. Расходы еще на два мероприятия были снижены более чем в два раза: 170 млн руб. будет направлено на разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршрутов трафика в интернете и 145 млн руб. уйдет на разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетям связи общего пользования (изначально оба мероприятия оценивались в 343 млн руб. каждое).

Разделение полномочий между ГРЧЦ и «Ростелекомом»

Согласно Федеральному проекту «Информационная безопасность», разработкой средств мониторинга и управления сетями связи, разработкой средств мониторинга маршрутов трафика в интернете, закупкой и работой со средствами управления сетями связи будет заниматься ГРЧЦ. Распределение субсидий на данные мероприятия, исключая закупку оборудования, и регламентируется нынешним постановлением Правительства.

А вот разработкой средств сбора и хранения информации об адресах и номерах автономных систем, разработкой средств функционирования системы доменных имен и созданием национального удостоверяющего центра займется «Ростелеком». Причем первые два из этих мероприятий «Ростелеком» должен будет делать за свой счет, а не за счет Федерального бюджета.

«Белые списки» в интернете

Помимо мероприятий, связанных с «Суверенным интернетом», принятое Правительством постановление регламентирует предоставление субсидий для еще одного мероприятия федерального проекта «Информационная безопасность» - создания системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.

Речь идет о приложении, реализующем модель «белого списка» и предоставляющем доступ к безопасным для детей интернет-сайтам. Стоимость данного проекта составляет 120 млн руб.

Сколько средств заложено в бюджет

Таким образом, общая стоимость мероприятий, на реализацию которых Роскомнадзор выделит субсидии отобранной ведомством организации, составляет 4,96 млрд руб. В то же время в Федеральном бюджете на 2019-2021 гг. для Роскомнадзора заложены только средства на создание Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования в размере 1,82 млрд руб. В том числе 597 млн руб. будет выделено в 2019 г., 699 млн руб. – в 2020 г. и 546 млн руб. – в 2021 г.