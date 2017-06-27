Минкомсвязи хочет запретить иностранцам владеть точками обмена трафиком

Новые требование к критической инфраструктуре Рунета

Минкомсвязи подготовило новую версию законопроекта «О критической инфраструктуре интернета», сообщает агентство Rambler News Services (RNS). Актуальная версия документа позже появилась в распоряжении CNews. В последней редакции документ предполагает ограничения для иностранных инвесторов на владение так называемыми точками обмена трафиком (Internet Exchange, IX). Иностранцами не смогут выступать их учредителями и владеть в совокупности более чем 20% в уставном капитале IX. Указанные ограничения распространяются и на российские компании, находящиеся под иностранным контролем, а также на лиц с двойным гражданством либо без гражданства.

Напомним, первая версия законопроекта «О критической инфраструктуре интернета» была представлена Минкомсвязи осенью 2016 г. За подготовку документа отвечает замминистра связи Алексей Соколов.

Что относится к критической инфраструктуре

Законопроект относит к критической инфраструктуре точки обмена трафиком, доменную зону и трансграничные магистральные каналы. Также законопроект вводит понятие «автономной системы» — совокупность средств связи, имеющих единую политику маршрутизации в интернете и уникальный идентификационный номер.

Минкомсвязи намерено запретить иностранным инвесторам контролировать точки обмена интернет-трафика

Все эти объекты будут находиться на учете у государства в специально созданной государственной информационной системе (ГИС). Позднее Минкомсвязи доработало документ, предложив обязать операторов связи осуществлять обмен трафиком только через точки обмена, внесенные в ГИС.

Нынешняя версия законопроекта также обязывает владельцев автономных систем предоставить в ГИС информацию об имеющихся у них IP-адресах, доменных именах, местах расположения узлов сетей и т. д.

Как обойти требования будущего закона

Источник в крупной телекоммуникационный компании говорит, что отрасль крайне негативно относится к данному законопроекту. «Минкомсвязи хочет приписать к критической инфраструктуре точки обмена трафиком, которые таковой не являются, так как через них проходит не более 10% трафика, — отмечает собеседник CNews. — Главная же идея законопроекта — создание российского аналога RIPE (европейской организации, отвечающей за распределение IP-адресов), что потребует порядка 30-40 млн рублей бюджетных расходов».

Первой точкой обмена трафиком была MSK-IX, которая и по сей день остается крупнейшей в данной сфере. Сейчас MSK-IX входит в группу Safedata, контроль над которой установлен «Ростелекомом». В «Ростелекоме» к моменту публикации не предоставили комментарий по данному вопросу.

Источник в интернет-отрасли говорит, что предложения по ограничению иностранных долей в точках обмена трафиком могут задеть нескольких зарубежных инвесторов, вложившихся в российские IX. «Другое дело, что даже если законопроект в таком виде будет принят, его требования можно будет легко обойти, так как между точкой обмена трафиком и дата-центрами сложно провести грань», — резюмирует собеседник CNews.