В России успешно протестирована «запрещенная» технология связи

«Ростелеком» и Tele2 провели тестирование технологии eSIM, вызывающей неодобрение ФСБ. В перспективе eSIM позволит отказаться от использования обычных SIM-карт. Эксперимент прошел удачно, и Tele2 планирует в будущем запустить соответствующую услугу для всех своих абонентов. В России использование eSIM пока не регламентировано – соответствующие нормы Минкомсвязи подготовит к концу 2019 г.

Запретный плод

Операторы связи «Ростелеком» и Tele2 сообщили о проведении тестирования технологии eSIM в своих сетях, передает издание «Ведомости» со ссылкой директора проектного офиса «Ростелекома» Алексея Чернецова. «Ростелеком» недавно тоже стал оператором сотовой связи, но виртуальным (MVNO) – свою сеть он развернул на базе оборудования Tele2.

Электронная SIM-карта, она же eSIM, позволяет отказаться от использования традиционных SIM-карт для подключения к сотовым сетям – ее заменят на специальный несъемный чип, встроенный непосредственно в устройство связи. Работать модуль будет в паре со специальным приложением для смартфонов, позволяющим выбрать не только оператора связи, но и подходящий тарифный план. Устройства с поддержкой eSIM уже существуют: в частности, компания Apple в сентябре 2018 г. выпустила смартфоны iPhone XS, XS Max и iPhone XR, наделенные соответствующей технологией. ESIM также доступна в планшетах Microsoft Surface и смарт-часах Samsung, Huawei и Apple.

eSIM оказалась компактнее даже самой маленькой nanoSIM

Несмотря на все те возможности, которые открывает eSIM абонентам, находятся противники этой технологии. Свое отрицательное отношение к этому новшеству высказала ФСБ, поскольку в России сейчас ведется разработка отечественной системы криптографии и доверенных SIM-карт, пишет РБК. Все это может существенно упростить силовикам доступ к личной переписке и звонкам абонентов, а технология eSIM, напротив, затруднит внедрение этой системы. Добавим также, что российские алгоритмы шифрования могут быть применены и к трафику внутри российского сегмента интернета. Соответствующие поправки будут внесены к закону об изоляции Рунета, в апреле 2019 г. принятого во втором чтении в Госдуме. Он может вступить в силу уже 1 ноября 2019 г., менее чем через год с момента его внесения на рассмотрение.

Результаты тестирования

Специалисты «Ростелеком» смогли дистанционно передать на смартфон все нужные настройки оператора, требуемые для подключения к сотовой сети «Ростелекома». По словам Алексея Чернецова, в ходе тестирования были испытаны смартфоны нескольких производителей, но их названия и модели представитель оператора уточнять не стал.

Tele2, предоставляющий «Ростелекому» доступ к своему оборудованию, тоже сообщил об успешно проведенных испытаниях. Оператор уже в ближайшем будущем сможет предложить абонентам, владеющим смартфонами с eSIM, оценить преимущества данной технологии. Сроки запуска новой услуги представитель Tele2 не сообщил.

Нормативная база

По состоянию на апрель 2019 г. в России нет действующих правил, регламентирующих работу технологии eSIM, но Минкомсвязи России приступило к их разработке еще в марте 2019 г. По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, соответствующая нормативная база будет подготовлена к концу 2019 г.

В Министерстве подчеркнули, что в России нет законодательных препятствий для внедрения и использования eSIM всеми операторами связи.

Одни против всех

«Ростелеком» и Tele2 оказались единственными операторами, заинтересованными во внедрении eSIM, хотя еще в марте 2019 г. оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») начал готовиться к тестированию eSIM и приступил к изучению правовых и организационных нюансов использования данной технологии. «МегаФон» на тот момент не был готов к внедрению по техническим, организационным и правовым причинам, а МТС от комментариев отказался.

В апреле 2019 г. операторы «Большой тройки» выступили против eSIM. По их мнению, внедрение это технологии усилит конкуренцию со стороны крупных производителей смартфонов, в частности, Apple и Samsung, а также виртуальных операторов сотовой связи. Все они, считают в МТС, «Билайне» и «Мегафоне» смогут предложить услуги связи по более низким ценам.

Тем не менее, МТС тоже начал тестирование eSIM, но пока лишь в сегменте интернета вещей. Два других оператора его примеру пока не последовали.