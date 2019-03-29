Россияне нашли в чипах Intel аппаратную закладку, через которую можно воровать данные из ПК

Технология Intel VISA, предназначенная для выявления брака в процессорах и других микросхемах, потенциально может быть включена злоумышленниками, что представляет угрозу информационной безопасности.

Технология Intel VISA

Специалисты российской ИБ-компании Positive Technologies обнаружили ранее неизвестную широкой общественности функцию в чипах Intel, которая потенциально может быть использована злоумышленниками для получения доступа к критически важной информации из оперативной памяти компьютера, в том числе к персональным данным и паролям пользователей.

Речь идет о технологии Intel Visualization of Internal Signals Architecture (Intel VISA), которая встроена в процессоры и микросхемы Platform Controller Hub (PCH) для современных материнских плат Intel.

Intel VISA – это полноценный логический анализатор сигналов, позволяющий отслеживать состояние внутренних линий и шин системы в реальном времени.

Через микросхему PCH, которую исследовали эксперты, осуществляется взаимодействие процессора с периферийными устройствами (дисплеем, клавиатурой, веб-камерой и т. п.), поэтому этот чип имеет доступ практически ко всем данным компьютера. Микросхемы PCH, напомним, появились в 2008 г. вместе с процессорами микроархитектуры Nehalem и чипсетами Ibex Peak.

Секретная функция в чипах Intel позволяет воровать данные из памяти компьютера

Как предполагают эксперты, Intel VISA предназначена для проверки микросхем на наличие брака при производстве и, как правило, она неактивна на поступающих в продажу устройствах.

Тем не менее, по словам специалиста Positive Technologies Максима Горячего, подключиться к Intel VISA можно на любой современной материнской плате Intel, и для этого не требуется специальное оборудование

Другие проблемы чипов Intel

Проанализировать технологию Intel VISA позволила ранее выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в подсистеме Intel Management Engine (IME), получившая индекс INTEL-SA-00086. IME – это закрытая технология, которая представляет собой интегрированный в микросхему Platform Controller Hub (PCH) микроконтроллер с набором встроенных периферийных устройств. Недостаток в IME дает злоумышленникам возможность атаковать компьютеры – например, устанавливать шпионское ПО в код данной подсистемы. Для устранения этой проблемы недостаточно обновления операционной системы, необходима установка исправленной версии прошивки.

В августе 2018 г Positive Technologies обнаружила баг в JTAG (Joint Test Action Group), специализированном аппаратном интерфейсе на базе стандарта IEEE 1149.1, который предназначен для подключения сложных цифровых микросхем или устройств уровня печатной платы к стандартной аппаратуре тестирования и отладки. Реализация JTAG в IME обеспечивает возможность отладочного доступа к процессору (при наличии физического доступа). Уязвимость позволяла получать низкоуровневый доступ к аппаратной части компьютера и запускать произвольный код «за пределами видимости пользователя и операционной системы».

Широкий резонанс в экспертном сообществе вызвали уязвимости, эксплуатирующие недостатки механизма спекулятивного выполнения инструкций. Чтобы повысить скорость работы, процессоры прогнозируют, выполнение каких инструкций потребуется от них в ближайшее время, и начинают их выполнять досрочно. Если прогноз подтверждается, процессор продолжает выполнять инструкцию. Если же оказывается, что в ее выполнении не было необходимости, все то, что процессор уже успел сделать, откатывается назад. При этом данные прерванного выполнения могут сохраняться в кэше, к содержимому которого при определенных условиях можно получить доступ.

Яркий пример таких уязвимостей – Meltdown и Spectre, которые были обнаружены в январе 2018 г. в процессорах Intel, AMD и ARM64. Meltdown давала возможность пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра, а также к другим областям памяти устройства. Spectre же нарушала изоляцию памяти приложений, благодаря чему через эту уязвимость можно получить доступ к данным чужого приложения. В совокупности эти проблемы и получили название «чипокалипсиса». Чуть позднее были обнаружены еще семь разновидностей Meltdown/Spectre.



В марте 2019 г. стало известно об уязвимости под названием Spoiler, которая использует особенности микроархитектуры Intel и обеспечивает доступ к личным данным и паролям любого ПК. Для взлома системы достаточно вируса или скрипта в браузере. Spoiler затрагивает все поколения процессоров Intel Core. Аппаратной защиты от нее не существует, и появится она только в следующих поколениях процессоров после «существенной работы по перепроектированию на уровне кремния».