Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта
19 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-стратегия 2019».
19 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-стратегия 2019».
ИТ-стратегия бизнеса опирается на основные тренды, сформировавшиеся на рынке. На сегодняшний день это, безусловно, цифровизация экономики и импортозамещение в ключевых, критически важных отраслях.
Первая подразумевает, в первую очередь, изменение бизнес-процессов с помощью новейших решений, таких как искусственный интеллект, большие данные, дополненная и виртуальная реальность, интернет вещей. Кроме того, все большее значение приобретает модернизация оборудования, связанная с завершением его жизненного цикла. Компании оказываются перед выбором – развивать собственную инфраструктуру или воспользоваться услугами облачных провайдеров.
Необходимость импортозамещения по-прежнему оценивается неоднозначно. И если для представителей государственных ведомств и организаций этот вопрос решен на государственном уровне, коммерческие компании пока по большей части делают выбор в пользу проверенных, надежных иностранных решений. По крайней мере при автоматизации ключевых бэк-офисных бизнес-процессов. Что касается фронт-офисных сервисов, то при их разработке активно используется Agile и DevOps, обеспечивающие быстрый выход в продуктив и моментальный бизнес-эффект.
- Что такое цифровизация для каждой конкретной компании?
- Какое отражение она находит в ИТ-стратегии?
- Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка?
- Как меняется роль ИТ-подразделения в компаниях?
- В чем разница между CIO и CDO?
- Какие новые требования к ИТ-специалистам выдвигает цифровизация?
- Нужны ли радикальные изменения базовой ИТ-инфраструктуры?
- Как расставить приоритеты при реализации ИТ-проектов?
- Надо ли стремиться быть первым в процессе цифровой трансформации?
- Надо ли привлекать консультантов для разработки ИТ-стратегии?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2019».
Докладчики и участники дискуссии:
Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы;
Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Тема: «Особенности построения и реализации ИТ-стратегии в цифровую эпоху»;
Сергей Разницын, директор по ИТ, «Лабквест»;
Тема: «Как меняется роль ИТ-подразделения в компаниях?»;
Сергей Путин, ИТ-директор, ГК «Росводоканал»;
Тема: «Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка?»;
Александр Гревцев, ИТ-директор, «Казакмыс»;
Тема: «ИТ стратегия для цифровой трансформации»;
Александр Гогленков, директор по стратегии - начальник управления, «Ингосстрах»;
Владимир Дудницкий, руководитель отдела цифровых технологий, «Национальная лизинговая Компания»;
Тема: «Применение цифровых технологий при заключении лизинговых сделок»;
Антон Пырялин, заместитель директора ЦИТ, НПО «Техномаш»;
Денис Яфясов, директор по сопровождению информационных систем, «Страховой дом ВСК»;
Балабанов Анатолий, заместитель генерального директора по ИТ, «Клиника ЛМС»
Представитель компании IBS DataFort;
Представитель компании Selectel.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.