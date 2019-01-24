Власти Московской области перешли с ВКС Cisco на российское решение

Правительство Московской области перешло на российскую видеоконференцсвязь разработчика TrueConf. К ВКС-системе подключено 30 тыс. рабочих мест, сотрудники могут пользоваться связью со своих мобильных устройств. До этого в правительстве использовался зарубежный продукт Cisco Codian.

Новая ВКС-сеть

Правительство Московской области перешло на видеоконференцсвязь на базе российского ВКС-сервера TrueConf Server. Как сообщили CNews в компании TrueConf, до этого в правительстве использовали зарубежное решение Cisco Codian. На основе продукта TrueConf для служащих была создана новая ВКС-сеть на 30 тыс. рабочих мест.

В состав правительства Московской области входят 18 министерств, семь комитетов, девять управлений и подведомственные организации, которые находятся в Москве и области. Разработчики решения TrueConf уточнили, что в общей сложности в правительстве работает более 30 тыс. сотрудников, и сеть была спроектирована так чтобы связью могли пользоваться все, и чтобы была возможность добавить новые рабочие места.

Относительно стоимости внедрения в компании пояснили, что такие большие проекты идут на специальных условиях, которые компания не разглашает. Стандартные средства поиска на сайте госзакупок сведения о соответствующем контракте с TrueConf не обнаруживают. С наибольшей долей вероятности это свидетельствует либо о том, что компания выступала в проекте у кого-то на субподряде, либо о том, что госзаказчик надлежащим образом не заполнил карточку контракта.

На сайте TrueConf указано, что пожизненная лицензия на TrueConf Server в случае, если сеть насчитывает от 150 пользователей, стоит $165 за каждого пользователя. Расширенная техническая поддержка сети, в которой от 100 до 150 пользователей, стоит $4495 в год, полная поддержка — $8495.



Технические особенности

В ходе внедрения в дата-центре правительства были развернуты две защищенные системы TrueConf Server, одна из которых является основной, а вторая — резервной. Решения были интегрированы с пользовательской службой Active Directory. Около 150 конференц-залов и переговорных комнат в правительстве были оборудованы ноутбуками, на которых установлены клиентские приложения TrueConf для ОС Windows и Linux.

Теперь служащие правительства смогут пользоваться видеосвязью прямо на своих рабочих местах. По словам разработчиков, обучение не занимает много времени. На мобильных устройствах сотрудников были установлены клиентские приложения TrueConf для ОС Android и iOS, чтобы служащие могли принимать участие в рабочих встречах из любого места.

Правительство Московской области перешло на отечественную видеоконференцсвязь

К новой ВКС-сети подключили периферийное оборудование Phoenix Audio Technologies и Logitech. Также были подключены и продолжают использоваться терминалы Cisco, которые применялись в прежней ВКС-системе.

TrueConf Server позволяет проводить видеоконференции с количеством участников до 250. Под участником понимается и отдельный пользователь, и целый конференц-зал. Одновременно сеть может обслуживать до 5 тыс. пользователей.

Чем не угодил Cisco Codian

Решение Cisco было установлено в правительстве сотрудниками Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в 2008 г. Сервер был рассчитан на 24 пользователя. Для проведения видеоконференций использовались терминалы Polycom, Huawei и Cisco.

Как поясняют разработчики TrueConf, Cisco Codian обладал недостаточными для правительства возможностями масштабирования. Кроме того, служащие не могли выбирать дополнительное ВКС-оборудование на свое усмотрение. Пользоваться системой с рабочего места или с мобильного устройства было нельзя — приходилось бронировать переговорную комнату. В общей сложности получалось проводить порядка трех конференций в неделю.

Также система была очень чувствительна к малейшим изменениям в сетевых настройках, из-за чего для администрирования требовалось группа специалистов. Качество видео не превышало HD, не было видно статусов занятости пользователей.

Как пояснил директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов, новую ВКС-сеть можно будет масштабировать без дополнительных трат на инфраструктуру. Кроме того, решением TrueConf можно пользоваться как в конференц-зале, так и с мобильных устройств сотрудников. Количество конференций, которые проводятся в правительстве, выросло с трех в неделю до 30 в день, сообщают разработчики.

В TrueConf утверждают, что их ПО легче в использовании — «все запускается в два клика». Разработчики уточнили, что TrueConf Server не требует постоянного администрирования — обслуживанием сервера занимается один специалист. В компании это объясняют высокой устойчивостью сервера к сетевым перебоям.