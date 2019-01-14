В России создадут особый реестр радиоэлектронного оборудования

Отечественная электроника в приоритете, телеком в топе

Правительство поручило Минпромторгу, Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФАС и другим профильным ведомствам разработку проекта правового акта о создании Единого реестра радиоэлектронного оборудования российского происхождения. Сроки реализации отдельных пунктов намечены разные, но основные положения должны быть готовы уже к 1 марта 2019 г.

Предполагается, что в новый Единый реестр российской электроники войдет ныне действующий реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), ведением которого занимается Минпромторг на основании распоряжения правительства № 858-р от 2010 г. Сейчас реестр ТОРП содержит более 400 отечественных аналогов телекоммуникационного оборудования.

Список поручений затрагивает как правовые основы создания Единого реестра, так и вопросы внесения изменений в существующие документы, регламентирующие ввоз импортного оборудования, госзакупки, льготы по уплате налогов и страховых взносов при закупке оборудования из отечественного реестра. Поручения были составлены по итогам выездного совещания Совфеда РФ в декабре 2018 г.

Стимулирование производства и использования российского телеком-оборудования вынесено в отдельную категорию поручений, сроки создания нормативных актов по ним еще более сжатые: до 1 февраля 2019 г. Предполагается, что Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» должны представить предложения по льготам покупателям ТОРП, а также по налоговым и страховым льготам отечественным производителям.

Минкомсвязи совместно с Минпромторгом, госкорпорациями «Росатом» и «Ростех», а также РВК, в срок до 1 февраля 2019 поручено предусмотреть разработку комплексного проекта «Развитие технологий беспроводной связи на основе перспективного отечественного телекоммуникационного оборудования» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

Список предлагаемых изменений в постановление Правительства России от 26 сентября 2016 г. №968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Минпромторгу, Минфину и ФАС предлагается внести в срок до 1 марта 2019 г. Предполагается, в частности, установить, что телекоммуникационным оборудованием, произведенным на территории России, будет признаваться только оборудование из Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения, подготавливаемого Минпромторгом.

Изменения, подготавливаемые Минпромторгом, Минфином, ФАС «совместно с заинтересованными организациями», предполагают дополнение списка товаров иностранного производства телекоммуникационным оборудованием. Таким образом, факт производства телеком-оборудования на территории России отныне будет подтверждаться исключительно его присутствием в Реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России.

Ведомствам также поручено провести сравнительный анализ стоимости и экономических условий производства телекоммуникационного оборудования за рубежом, и в срок до 1 мая 2019 г. представить предложения по повышению ставки ввозной таможенной пошлины (вплоть до 20%) на оборудование, аналоги которого производятся в России в соответствии с данными Единого реестра.

Формулировки и определения

В списке поручений, данных правительством в рамках формирования Единого реестра, также предполагается внесение изменений в постановление Правительства от 14 января 2017 г. №9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства».

Проект Единого реестра российской электроники будет готов к марту 2019

Минпромторгу, Минфину и ФАС в срок до 1 июня 2019 г. предложено разработать и утвердить приказ, устанавливающий форму типового госконтракта на закупку телеком-оборудования. Контракт в обязательном порядке должен содержать обязательства по приобретению отечественного телекоммуникационного оборудования из реестра ТОРП.

Аналогичные сроки заложены на разработку и утверждение формы типового госконтракта на оказание услуг по подключению к сетям связи, интернету или оказание услуг связи, где также заложены обязательства исполнителя по приобретению отечественного телеком-оборудования из Реестра Минпромторга.

Согласования технических требований на закупку телекоммуникационного оборудования, услуг (работ) по подключению к сетям связи и интернету, услуг связи Правительственной комиссией по импортозамещению будут производиться по списку изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые Минпромторг, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфин и ФАС должны представить в правительство до 1 марта 2019 года.

Отдельным пунктом в списке поручений также отмечены госконтракты на закупки телеком-оборудования, оказание услуг по подключению к сетям связи и интернету, или оказании услуг связи во исполнение указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: учреждениям совместно с руководителями нацпрограмм предписано доложить о результатах до 1 марта 2019 года, и далее – ежегодно.

ФТС совместно с ФНС и МВД поручено проанализировать перемещение ввозимого телекоммуникационного оборудования на предмет соответствия кодам ТН ВЭД ЕАЭС и стоимости на рынке, а также обеспечить проведение проверок на предмет нарушения таможенного законодательства.

На Минкомсвязи совместно с федеральной исполнительной властью возложено принятие решений по сокращению сроков выдачи заключений Государственной комиссии по радиочастотам и отмене платы за экспертизу заявок операторов связи на использование частот в диапазоне 5-6 ГГц для фиксированной беспроводной широкополосной связи в населенных пунктах численностью до 500 человек – при условии использования оборудования из Реестра ТОРП.

В список поручений также вошел кадровый вопрос: Минобрнауки, Минкомсвязи, Минпросвещения и Минпромторгу поручено до 1 марта 2019 г. представить идеи по подготовке квалифицированных специалистов, способных создавать и эксплуатировать ИТ-инфраструктуру на основе российского телеком-оборудования и вычислительной техники.