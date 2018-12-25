Евросоюз потратит миллиарды, чтобы победить Samsung и Intel

Евросоюз выделил 1,75 млрд евро на реализацию международного проекта в сфере полупроводников. Решение было принято на фоне снижения доли европейских производителей полупроводников в мировых продажах. Лидерами этого рынка сейчас являются американские и южнокорейские компании, которые быстрыми темпами наращивают инвестиции в данный сегмент.

Европа спасает свои полупроводники

Франция, Германия, Италия и Британия получат от Евросоюза 1,75 млрд евро на реализацию совместного проекта в сфере микроэлектроники. Страны только что получили официальное одобрение будущих инвестиций от властей ЕС, передает Reuters.

Проект будет связан с подключаемыми устройствами. Reuters приводит в пример чипы и сенсоры, которые используются в телефонах, компьютерах, стиральных машинах, автомобилях и других электронных устройствах. Проект сосредоточится на энергоэффективных чипах, силовых полупроводниках, умных сенсорах, продвинутом оптическом оборудовании и составных материалах.

В проекте будут участвовать 29 компаний и исследовательских организаций, в том числе немецкие Robert Bosch, Osram, Carl Zeiss и Infineon, швейцарская STMicroelectronics, американская GlobalFoundries и японская Murata.

Отметим, что до 2005 г. доля европейских производителей в мировых продажах полупроводников колебалась на уровне 9-10%. Однако затем последовал постепенный спад, и в 2017 г. она составила всего 6%. Лидерами продаж являются в основном американские и южнокорейские компании, такие как Samsung, Intel и прочие. Европейских компаний в первой десятке лидеров полупроводникового рынка нет.

Проблема частных инвестиций

Одна из задач проекта — в целом оживить приток инвестиций в микроэлектронику в Европе. Еврокомиссия считает, что благодаря общественной поддержке проект сможет привлечь дополнительные 6 млрд евро от частных инвесторов. Проект планируется завершить к 2024 г.

Евросоюз инвестирует миллиарды в международный полупроводниковый проект

По словам европейского комиссара по конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), новые технологии в микроэлектронике могут помочь всей Европе совершить скачок в инновациях. «Вот почему имеет смысл европейским правительствам объединиться для поддержки таких важных проектов в общих интересах Европы, если рынок не может взять на себя подобный риск самостоятельно», — пояснила Вестагер.

Полупроводниковые инвестиции в 2018 году

Исследовательская компания IC Insights подсчитала, что объем глобальных инвестиций в полупроводниковые компоненты в 2018 г. достигнет рекордной отметки в $107 млрд, показав годовой рост на 15%.

Лидером здесь является компания Samsung, которая потратила за год на этот сегмент $22,6 млрд против $24,2 млрд в 2017 г. Аналитики отмечают, что начиная с 2017 г. компания практически удвоила объем своих вложений в полупроводники, и сохраняет эту тенденцию уже второй год подряд.

На втором месте в 2018 г. находится американская Intel с объемом вложений в полупроводниковую отрасль на уровне $15,5 млрд, что на 32% больше, чем в предыдущем году. Корейская SK Hynix нарастила инвестиции в этом сегменте на 58% год к году, в результате чего в 2018 г. ее вложения здесь составят около $12,8 млрд.

В пятерку лидеров также входят тайваньская TSMC с годовым объемом вложений $10,25 млрд против $10,85 млрд год назад и американская Micron, нарастившая в 2018 г. инвестиции в полупроводники на 54% — почти до $10 млрд.

Рынок полупроводников

Объем рынка полупроводников в 2017 г. составил $429,1 млрд, что на 21,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Таким образом рынок продемонстрировал самый значительный годовой рост за последние 14 лет, отмечает исследовательская компания IHS Markit. Из этой суммы почти $251 млрд приходится на 10 лидирующих компаний.

Samsung увеличила за год свою выручку от полупроводников до $62 млрд, показав годовой рост на 53,6%, что является рекордным показателем за всю историю компании. Южнокорейская компания заняла на рынке полупроводников лидирующее положение, отодвинув Intel с объемом полупроводниковый выручки $61,4 млрд и годовым ростом на уровне 11,7% на второе место впервые за 25 лет.

Компания SK Hynix находится на третьем месте с объемом выручки $26,6 млрд, однако именно она показала самые высокие темпы роста — 81,2%. Второе место по темпам роста занимает Micron с результатом 79,7%. Если говорить об объемах продаж, Micron находится на четвертом месте с выручкой $22,8 млрд. Пятое место занимает Broadcom с выручкой $17,4 млрд и годовым ростом на 16%.

Среди полупроводниковых компаний, не имеющих собственных производственных мощностей, лидером по-прежнему является Qualcomm с выручкой $16,9 млрд и годовым ростом на 9,5%. В общем рейтинге Qualcomm занимает шестое место, на которое переместилась с третьего. На втором месте в фаблесс-списке и десятом в общем зачете находится nVidia с показателем годового роста 42,3% и выручкой $8,6 млрд.