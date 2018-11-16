Крафтовое пиво стали варить с помощью облаков Oracle и блокчейна

Сервисы Oracle IoT Cloud Service и Oracle Blockchain Cloud Service позволили скромному производителю крафтового пива из США обеспечить максимальную прозрачность производственного процесса на каждом из этапов, а также наладить обратную связь с потребителями.

Блокчейн и интернет вещей на страже качества пива

Alpha Acid Brewing Company, небольшая американская крафтовая пивоваренная компания из Калифорнии, включила в свой производственный процесс технологии блокчейна и интернета вещей (IoT – Internet of Things) при помощи облачных сервисов Oracle: IoT Cloud Service и Blockchain Cloud Service.

Oracle предоставила компании инструменты, помогающие отслеживать движение сырья на любом этапе, контролировать его качество и происхождение; анализировать причины неудач и принимать соответствующие меры по их устранению.

Кроме того, в компании налажена обратная связь с потребителями: клиенты Alpha Acid могут оставлять отзывы о продукции, которую еженедельно выпускает пивоварня, посредством приложения, разработанного Oracle. Компания, таким образом, понимает, какие именно комбинации ингредиентов пользуются успехом и взять их за основу для новых сортов.

Блокчейн – технология цифрового реестра, позволяющая участникам добавлять и просматривать блоки записей транзакций, при этом гарантируя, что любое их изменение или удаление будет обнаружено. Поставщики хмеля, солода и дрожжей для Alpha Acid зарегистрированы в сервисе Oracle Blockchain Cloud Service, где они описывают детали каждого этапа процесса обработки сырья: даты сбора урожая и погодных условий до соложения ячменя. Эти сведения доступны пивоварам и любителям пива. Последние могут отсканировать QR-код в меню пивоварни или на банках ограниченной серии и убедиться в происхождении и качестве ингредиентов.

Блокчейн и технологии интернета вещей находят применение в пищевой промышленности

Компании, которые поставляют сырье нескольким предприятиям сразу и не хотят, чтобы конкуренты могли видеть их данные в блокчейне, могут определять, кому именно доступны эти данные для просмотра. Кроме того, они контролируют и то, кто в их организации может изменять эти данные, а все эти изменения фиксируются и видны другим участникам

Ферментационные емкости Alpha Acid оснащены датчиками интернета вещей, установленными партнером Oracle – компанией Revolvr. Эти датчики позволяют пивоварам контролировать температуру и давление на одном из важнейших этапов производства. Поскольку при ферментации выделяется много тепла, необходимо отслеживать температуру, значительное отклонение которой способно значительно испортить вкус конечного продукта.

Команда Alpha Acid может наблюдать показания этих датчиков как непосредственно на пивоварне, так и удаленно, со своих смартфонов – с помощью Oracle IoT Cloud Service, что позволяет им внимательно следить за процессом синтеза дрожжей, корректировать его и, в результате, добиваться желаемых вкусовых характеристик пива.

О готовых блокчейн-решениях Oracle

В конце октября 2018 г. Oracle представила комплекс облачных бизнес-приложений Oracle Blockchain Applications Cloud. Приложения построены на блокчейн-платформе корпорации и бесшовно интегрируются с Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Enterprise Resource Management (ERP) Cloud и другими облачными приложениями компании.

Решение «Интеллектуальный мониторинг» (Intelligent Track and Trace) предоставляет возможность сквозного отслеживания товаров и транзакций в цепочках поставок, чтобы уменьшить задержки и автоматизировать хранение записей. Приложение создает цифровой след каждого шага в бизнес-сети – во время закупок, производства и транспортировки, что помогает в анализе причинно-следственных связей и более быстром разрешении споров.

«Источники и происхождение партии» (Lot Lineage and Provenance) позволяют прослеживать историю продукта, сериализацию и происхождение, управляя жизненным циклом иерархических серийных номеров, записывая происхождение и подлинность компонентов и отслеживая все преобразования продукта, способствуя соблюдению нормативных требований, получению целевых отзывов продукта и предотвращению подделок компонентов.

«Интеллектуальные холодильные сети» (Intelligent Cold Chain) помогают осуществлять мониторинг и отслеживать цепочку поставок с контролируемой температурой, создавая рекомендации для оптимизации процессов и обеспечения качества и безопасности охлажденных продуктов в фармацевтической и пищевой промышленности.

«Отслеживание гарантий и использования» (Warranty and Usage Tracking) избавляет от бумажных процессов и автоматизирует отслеживание использования особо ценных активов. Проверяемый и контролируемый регистр для гарантий, претензий и страхования помогает ускорить обработку расчетов и претензий и предотвратить злоупотребление активами.

Об обязательной маркировке товаров в России

Напомним, 28 апреля 2018 г. Правительство России утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 г. Среди них — табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки. Также определена модель, по которой будет работать система маркировки и базовые требования к ней. Оператором Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ – совместный проект USM Holdings, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-плюс групп»).

Помимо создания и развития системы маркировки, реализация проекта подразумевает выпуск мобильного приложения, с помощью которого покупатели смогут проверить легальность товара и сообщить о нарушениях в соответствующие надзорные органы. После сканирования цифрового кода на упаковке, пользователю станут доступны сведения о происхождении, производителе, месте, дате производства и сроке годности товара.

По оценкам специалистов, внедрение в России обязательной маркировки одной лишь табачной продукции принесет государству и бизнесу дополнительно более 1 трлн руб. в течение года.