Выпущен ПК ценой $17 и размером в монету. На нем можно играть в Doom

Микрокомпьютер VoCore2 размером с 5-рублевую монету на 4-ядерном процессоре с видеовыходом, USB, Ethernet и Wi-Fi, обойдется всего в $17. К нему можно докупить крохотный экран и сыграть в Doom.

Полноценный ПК на «пятачке»

Китайский стартап VoCore завершил проект по сбору средств на площадке Indiegogo на разработку и запуск в массовое производство крохотного компьютера VoCore2 с интегрированным модулем Wi-Fi.

Крохотная система VoCore2 габаритами всего 25,4 x 25,4 x 2,8 мм позиционируется разработчиками как дешевый Linux-проект с открытым кодом, с помощью которого студенты могут экспериментировать со своими программами и разрабатывать различные гаджеты и контроллеры.

Микрокомпьютер VoCore2 также может использоваться в качестве базовой платформы для организации VPN-шлюза сети, вещательной станции для воспроизведения музыки в форматах loseless и MP3, частного облака для хранения фотографий, видео, документов и кода.

Благодаря небольшим габаритам и мизерному энергопотреблению, VoCore2 может быть размещен на стене или любой другой поверхности, обеспечивая охват большой площади помещения беспроводным сигналом.

Особенности проекта

VoCore2 представляет собой одноплатное решение на базе 4-ядерного процессора MT7628AN с тактовой частотой 580 МГц, оснащенного встроенной памятью DDR2 объемом 128 МБ и накопителем на базе флеш-памяти NOR-типа емкостью 16 МБ.

Одноплатный ПК VoCore2, плата с двух сторон

На плате микрокомпьютера уже предустановлен модуль WI-FI 300 Мбит/с, порты Ethernet, USB 2.0, UART, SD, SPI, I2C и 40+ GPIO. Система VoCore2 может работать в качестве «умного» роутера OpenWrt/LEDE на базе Linux, однако пользователи также могут писать под него код на C, Java, Python, Ruby, Javascript и т.д.

Одноплатный ПК VoCore2 с модулями USB и MicroSD

Особенностью проекта VoCore2 и отличием от большинства компактных миниПК является богатый продуманный набор периферийных аппаратных модулей, а также тысячи уже готовых программных приложений для расширения его функций.

VoCore2 с аудио-доком

Приобретая VoCore2, пользователи могут докупить к нему такую же крохотную 1920x1080 (Full-HD) видеокамеру габаритами 20 x 20 x 25 мм с 2,8 мм оптикой и углом обзора 180°, 4-дюймовый ЖК-экран габаритами всего 97x 58 мм с разрешением 800 x 480 пикселей, глубиной цвета до 24 бит, а также модуль USB, кардридер MicroSD, различные сенсоры (температуры, освещения, и т. д.

Для VoCore2 также доступен комплект GameBoy, позволяющий запускать различные старинные игры под DOS.



Как разжиться микрокомпьютером VoCore2

По итогам проекта по сбору средств на Indiegogo разработчикам VoCore2 удалось собрать почти $105 тыс., что составило почти 1500% от исходно запланированной суммы.

4-дюймовый ЖК-экран для ПК VoCore2

Микрокомпьютер VoCore2 можно заказать уже сейчас на сайте проекта. Система доступна как в виде отдельного модуля по цене от $17,99, так и в различных сочетаниях с периферией и аксессуарами. Так, VoCore2 с модулем USB и MicroSD обойдется в $24,49.

Видеокамера для ПК VoCore2

В максимальной комплектации VoCore2 Ultimate с различными интерфейсами, включая аудио-док, система обойдется в $44,99. Специальная камера для VoCore2 обойдется в $39,99, 4-дюймовый ЖК-экран обойдется в $33,99.