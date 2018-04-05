Круглый стол CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018»

12 апреля 2018 г. CNews проведет в Москве конференцию «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018».

12 апреля 2018 г. CNews проведет в Москве круглый стол «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018».



Развитие интернета вещей, внедрение технологий виртуальной реальности, появление самоуправляемых автомобилей, строительство оснащенных умными датчиками зданий – все это ведет к лавинообразному росту данных. Если сейчас главными поставщиками данных для хранения в ЦОД являются люди, то в будущем их место займут машины, что приведет к значительному росту спроса на ресурсы дата-центров. Наиболее перспективным сегментом является развитие облачных ЦОД. В то же время, расходы на традиционную (не облачную) ИТ-инфраструктуру снижаются.

В случае если проекты по ИТ-инфраструктуре все же реализуются, клиенты предпочитают модернизировать уже существующие площади с целью их более эффективного использования вместо строительства новых дата-центров. Предпочтение в ЦОД-проектах отдается простым и классическим решениям, у которых короткий срок окупаемости и высокая масштабируемость.

Одновременно сокращаются поставки на российский рынок традиционного железа. Более устойчивым спросом пользуются системы хранения данных, в особенности построенные с применением флеш-технологии, которые быстрее традиционных жестких дисков. Среди других технологических трендов эксперты выделяют сокращение сегмента RISC-серверов и распространение гиперконвергентных решений.

Изменения также происходят в структуре вендоров, поставляющих железо на российский рынок. Ввиду санкций и политики импортозамещения государственные заказчики вынуждены искать альтернативу продукции западных производителей. Также появляются российские сборщики оборудования, которые собирают решения по OEM-контрактам с использованием иностранных компонентов, однако продают их под собственными отечественными брендами.

Каким будет рынок инженерных систем в 2018 г.?

Какие меры нужны для развития рынка ИТ в инженерной инфраструктуре?

Трудности интеграторов «умной инженерки»

Как Россия станет мировым ЦОДом?

Существует ли в России дефицит ИТ-инструментов (SCADA систем)?

«Умные» здания, сооружения, что препятствует росту?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках мероприятия «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018».

Среди докладчиков и участников дискуссии:

, руководитель направления, «Программный Продукт»;, директор по централизованной инфраструктуре X5 Retail Group;, начальник отдела развития ИТ инфраструктуры, Сбербанк;, директор предприятия средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»;, заместитель директора по ИТ по управлению инфраструктурой и сервисами, Hoff;, CIO, Московский ювелирный завод;, ведущий системный инженер департамента ИТ, «АльфаСтрахование»;, начальник управления инфраструктуры ИТ, Pony Express;, руководитель отдела ИТ, Selgros;, руководитель отдела разработки, CarPrice;, руководитель проектов, Mail.Ru Cloud Solutions;, директор управления эксплуатации информационных технологий, МТС;, директор департамента эксплуатации инфраструктуры ИТ, МТС;Представитель компании IBS DataFort.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-директоров и CIO, а также представителей отделов ИТ предприятий различных сфер бизнеса.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: ntelicheva@rbc.ru, Теличева Наталья.