«Яндекс» впервые в мире внедрил в десктопный браузер голосового помощника

Голосовой помощник Алиса теперь доступен всем пользователям «Яндекс.браузера» под Windows с полноценным доступом ко всем возможностям сервиса голосового управления браузером и системой. «Яндекс.браузер» стал первым браузером с голосовым помощником.

Отныне Алиса в ноутбуках и на десктопах

Холдинг «Яндекс» сообщил о появлении своего встроенного голосового помощника Алисы в приложении «Яндекс.браузер» для систем под управлением ОС семейства Microsoft Windows. Голосовой ассистент в десктопной версии браузера представлен на рынке впервые. Ранее Алиса была доступна только на мобильных устройствах под управлением ОС Google Android и Apple iOS.

Новая версия «Яндекс.браузера» для Windows получила все уже известные функциональные возможности голосового помощника. По данным компании, список навыков Алисы будет постоянно увеличиваться

Впервые голосовой помощник Алиса был представлен в начале октября 2017 г. В компании называют сервис «лучшим в мире по распознаванию русской речи, а также первой в мире программой такого рода, с которой можно просто поболтать». При создании Алисы упор делался на понимание естественной разговорной речи. Утверждается, что помощник умеет даже шутить.

Что умеет Алиса

В настоящий момент Алиса работает с многочисленными сервисами «Яндекса», такими как «Поиск», «Карты», «Музыка» и «Погода». Голосовой ассистент по просьбе пользователя может открыть в браузере, например, Википедию, или канал на YouTube или восстановить в «Яндекс.браузере» последнюю закрытую вкладку.

Диалоговый интерфейс Алисы в «Яндекс.Браузере» под Windows

Алиса умеет управляться не только с «Браузером», но и с компьютером. Голосовой помощник может запустить стороннее приложение – такое как Word или калькулятор, или открыть настройки экрана. Можно попросить Алису поставить определенную песню, и при этом отрегулировать громкость звучания. При нейтральной просьбе запустить музыку Алиса включает «Яндекс.радио».

Что умеет Алиса

По завершении работы Алиса по команде «Выключи компьютер» выполнит просьбу. В дополнение к голосовому общению, ассистент Алиса также поддерживает переписку в чате.

По словам разработчиков, для Алисы не представляет трудности неполные предложения пользователя или такие высказывания, где необходимо учитывать контекст. Особенностью помощника является то, что с ним можно говорить в свободной манере — например, использовать формулировку «Где поблизости выпить кофе?» вместо «кофейня улица космонавтов».

По словам Дениса Филиппова, руководителя направления речевых технологий «Яндекса», при создании Алисы разработчики стремились к тому, чтобы она «говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом».

Воспользовавшись «Яндекс.справочником», помощник подберет подходящее заведение. Затем пользователь может поинтересоваться «А как туда пройти?» и получит в ответ ссылку на маршрут в «Яндекс.картах».

Особенности реализации сервиса под Windows

Для запуска голосового помощника на компьютере, необходима предварительная установка «Яндекс.браузера» или его обновление до последней версии. Поддержка Алисы осуществляется в системах с операционной системой версий Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10.

Варианты отображения Алисы в панели задач Windows

Включение и отключение голосового помощника производится в настройках системы. Алиса активируется после нажатия кнопки с микрофоном в панели задач или на странице новой вкладки в «Яндекс.браузере». Если включена голосовая активация, для начала работы достаточно сказать в микрофон «Привет, Алиса» или «Слушай, Алиса».

Пример общения с Алисой в «Яндекс.Браузере» под Windows

Проблемы с активацией в неподходящий момент или большим расходом оперативной памяти можно решить, не отключая Алису. Достаточно отключить голосовую активацию. Чтобы включить Алису обратно, достаточно открыть новую вкладку в «Яндекс.браузере» и нажать значок слева под табло.

У пользователя также есть возможность удалить Алису с компьютера в настройках программ, не удаляя при этом «Яндекс.браузер».

Перспективы развития сервиса

При создании Алисы была использована собственная разработка «Яндекса» — технология синтеза и распознавания речи SpeechKit, представленная в 2013 г. SpeechKit также лежит в основе голосового поиска в сервисах «Яндекса». Точность распознавания речи при осуществлении запросов на общие темы составляет 84%, при запросах по адресу и названию объекта — 94%.

Внешний вид «Яндекс.Браузера» под Windows с Алисой

В 2014 г. «Яндекс» выпустил облачный комплект разработчика SpeechKit Cloud SDK, который позволяет встраивать технологию в сторонние сервисы. Синтезом речи SpeechKit пользуется виртуальный центр обслуживания звонков «Мегафона», а также системы голосового управления автомобилями «Камаза», «Тойоты» и «Хонды».

В дальнейших планах «Яндекса» — расширение списка поддерживаемых Алисой сервисов, как своих, так и чужих. В перспективе Алиса сможет вызывать такси, предлагать помощь в выборе фильма и т. д.

По словам представителей компании, в обучении голосового ассистента принимают участие не только сотрудники «Яндекса», но и сторонние разработчики. Для этого компания недавно открыла платформу «Яндекс.диалоги», с помощью которой создатели приложений могут дополнять способности Алисы различными навыками, например, обучению игре.

В перспективе новые навыки Алисы будут появляться в бета-версии приложения «Яндекс» для Android, и затем, после обкатки, сервис будет появляться в версиях для других платформ.