Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ

Генерал ФСБ устроился в SAP

Генерал-лейтенант Владимир Скорик, до 2009 г. возглавлявший Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности (ЦИБ ФСБ) — подразделения по расследованию киберпреступлений в сфере высоких технологий, стал советником генерального директора «SAP СНГ». Об этом РБК рассказал источник, близкий к немецкой SAP, и подтвердили топ-менеджеры двух российских ИТ-компаний.

По данным одного из них, Скорик начал работу в SAP несколько месяцев назад и в качестве представителя компании в июне 2017 г. присутствовал на Международном ИТ-форуме с участием стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и Шанхайской организации сотрудничества.

Как отмечает издание, в списке участников от компании «SAP СНГ» на официальном сайте форума действительно фигурирует полный тезка бывшего главы ЦИБ ФСБ. По оценкам редакции, Скорик может помочь новому работодателю во взаимодействии с госсектором и сертификации продукции для поставок в силовые структуры. Представитель SAP Татьяна Зверева прокомментировать ситуацию РБК отказалась.

Трудовая биография Владимира Скорика

По информации из открытых источников, Владимир Скорик родился в 1951 г., окончил Высшую школу КГБ СССР и с 1977 г. работал в органах госбезопасности. В 2000-х он был заместителем руководителя Службы контрразведки и начальником ЦИБ ФСБ. В 2009 году он покинул ЦИБ — руководителем структуры, по данным СПАРК, после него стал Андрей Герасимов. Летом 2017 г. Герасимов вышел на пенсию после скандала вокруг сотрудников ЦИБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, заподозренных в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ранее CNews писал, что владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский утверждал, что именно он передал в ФСБ информацию об измене. Сейчас ЦИБ ФСБ возглавляет Сергей Скороходов.

Советником гендиректора в российском офисе SAP стал бывший сотрудник ФСБ

В 2012–2013 гг. Скорик был генеральным директором телекоммуникационной компании «Синтерра» — дочерней структуры «Мегафона». В 2014 г. Скорик упоминался как заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными организациями компании «Энвижн груп» — системного интегратора, основным владельцем которого на тот момент была АФК «Система».

«Владимир Скорик отвечал за взаимодействие с госсектором, в частности со специфическими заказчиками — вел ряд проектов “с грифом” и делал это достаточно эффективно», — рассказал РБК основатель и бывший гендиректор «Энвижн груп» Антон Сушкевич. Он отметил, что с учетом санкций со стороны США и Евросоюза российские госструктуры, «кто больше, кто меньше», задумываются о переходе на отечественный софт и подбирают альтернативы зарубежным разработкам.

«Возможно, назначение Скорика поможет SAP остаться на плаву в госструктурах и если не привлекать новых заказчиков, то хотя бы не растерять имеющихся, — говорит Сушкевич. — Кроме того, для поставок в силовой блок требуется получать лицензии ФСБ, сертификаты ФСТЭК и Минобороны, с чем Скорик, вероятно, может помочь. Но в целом SAP и силовики — это два отдельных мира, не думаю, что продукция этой компании пользуется у них спросом. Там есть свои доверенные поставщики, которые готовы, например, раскрывать исходный код».