Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ
Бывший глава Центра информационной безопасности ФСБ стал сотрудником российского подразделения немецкого софтверного гиганта SAP. На новом месте он занял пост советника гендиректора компании.
Генерал ФСБ устроился в SAP
Генерал-лейтенант Владимир Скорик, до 2009 г. возглавлявший Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности (ЦИБ ФСБ) — подразделения по расследованию киберпреступлений в сфере высоких технологий, стал советником генерального директора «SAP СНГ». Об этом РБК рассказал источник, близкий к немецкой SAP, и подтвердили топ-менеджеры двух российских ИТ-компаний.
По данным одного из них, Скорик начал работу в SAP несколько месяцев назад и в качестве представителя компании в июне 2017 г. присутствовал на Международном ИТ-форуме с участием стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и Шанхайской организации сотрудничества.
Как отмечает издание, в списке участников от компании «SAP СНГ» на официальном сайте форума действительно фигурирует полный тезка бывшего главы ЦИБ ФСБ. По оценкам редакции, Скорик может помочь новому работодателю во взаимодействии с госсектором и сертификации продукции для поставок в силовые структуры. Представитель SAP Татьяна Зверева прокомментировать ситуацию РБК отказалась.
Трудовая биография Владимира Скорика
По информации из открытых источников, Владимир Скорик родился в 1951 г., окончил Высшую школу КГБ СССР и с 1977 г. работал в органах госбезопасности. В 2000-х он был заместителем руководителя Службы контрразведки и начальником ЦИБ ФСБ. В 2009 году он покинул ЦИБ — руководителем структуры, по данным СПАРК, после него стал Андрей Герасимов. Летом 2017 г. Герасимов вышел на пенсию после скандала вокруг сотрудников ЦИБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, заподозренных в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ранее CNews писал, что владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский утверждал, что именно он передал в ФСБ информацию об измене. Сейчас ЦИБ ФСБ возглавляет Сергей Скороходов.
В 2012–2013 гг. Скорик был генеральным директором телекоммуникационной компании «Синтерра» — дочерней структуры «Мегафона». В 2014 г. Скорик упоминался как заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными организациями компании «Энвижн груп» — системного интегратора, основным владельцем которого на тот момент была АФК «Система».
«Владимир Скорик отвечал за взаимодействие с госсектором, в частности со специфическими заказчиками — вел ряд проектов “с грифом” и делал это достаточно эффективно», — рассказал РБК основатель и бывший гендиректор «Энвижн груп» Антон Сушкевич. Он отметил, что с учетом санкций со стороны США и Евросоюза российские госструктуры, «кто больше, кто меньше», задумываются о переходе на отечественный софт и подбирают альтернативы зарубежным разработкам.
«Возможно, назначение Скорика поможет SAP остаться на плаву в госструктурах и если не привлекать новых заказчиков, то хотя бы не растерять имеющихся, — говорит Сушкевич. — Кроме того, для поставок в силовой блок требуется получать лицензии ФСБ, сертификаты ФСТЭК и Минобороны, с чем Скорик, вероятно, может помочь. Но в целом SAP и силовики — это два отдельных мира, не думаю, что продукция этой компании пользуется у них спросом. Там есть свои доверенные поставщики, которые готовы, например, раскрывать исходный код».