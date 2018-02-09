Расследование CNews. Как сеть спецсвязи помогла «Мегафону» провести 4G в тоннелях метро

Как выяснил CNews, московский метрополитен предложил МТС и «Мегафону» оригинальный способ обеспечить 4G-связь в тоннелях: для этого в качестве антенны используется кабель сети спецсвязи ЕРИС-М. В отличие от прокладки операторами собственных излучающих кабелей, такой способ дает метрополитену возможность заработать на небилетных доходах.

Проблема со связью между станциями метро

В распоряжении CNews оказалась техническая документация относительно модернизации «Мегафоном» сети сотовой связи в московском метро. Документация дает ответ на вопрос, каким образом оператор смог обеспечить связь не только на станциях, но и в туннелях метрополитена.

Исторически из «большой тройки» сотовых операторов связь внутри тоннелей московского метро обеспечивал, в основном, «Вымпелком». Оператору удалось проложить излучающий кабель внутри перегонов метро в середине 2000-х годов.

По словам источника CNews на телекоммуникационной рынке, другие операторы пытались договориться с «Вымпелкомом» об использовании его кабеля, но оператор им в этом отказал. Впрочем, кабель «Вымпелкома» обеспечивает работу сети GSM и подходит для голосовой связи, но не для мобильного интернета.

Также в 2009-2010 г.г. компания МТС смогла покрыть сетью сотовой связи третьего поколения (3G) перегоны на трех ветках метро: Кольцевой, Сокольнической и Таганско-Краснопресненской.

Собственный кабель внутри туннеля операторам прокладывать дорого: это стоит 2,5 млн - 3 млн руб. за 1 километр. Кроме того, как говорит собеседник CNews, в последние годы операторам не удавалось договориться об этом с метрополитеном. По его словам, затруднения начались после смены руководства метрополитена в 2011 г., когда были введены повышенные тарифы на размещение оборудования связи.

Секрет «Мегафона»

Тем не менее, в конце 2017 г. «Мегафон» объявил, что связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE в диапазоне 800 МГц теперь обеспечена и внутри тоннелей кольцевой линии.

Для проведения 4G в тоннелях метро «Мегафон» использовал кабель сети спецсвязи ЕРИС-М

Как следует из технической документации «Мегафона», для этого компания использует кабель сети ЕРИС-М. ЕРИС-М - транкинговая радиосеть стандарта Tetra, построенная для нужд спецпотребителей в рамках столичной программы «Безопасность на наземном городском общественном транспорте и в метрополитене на 2004-05 гг».

Сеть ЕРИС-М была построена столичным правительством, ее стоимость в 2007 г. оценивалась в 1 млрд руб. Департамент имущества Москвы передал сеть в хозяйственное ведение метрополитену. Из технической документации следует, что оператор МТС, который строит сеть в метро вместе с «Мегафоном», также может использовать подключение к ЕРИС-М.

Два источника на телекоммуникационном рынке подтвердили CNews, что «Мегафон» использует возможности сети ЕРИС-М. Один из них недоумевает, почему городское имущество было передано в аренду «Мегафону» без проведения конкурса.

Другой источник говорит, что руководство метрополитена само вынудило операторов использовать ЕРИС-М, отказав в возможности прокладывать собственные сети. При этом данное решение неидеально: излучающий кабель работает на частоте 450 МГц (частота стандарта Tetra) и может использовать только еще для одного дополнительного диапазона - 800 МГц.

4G не должно помешать спецслужбам

В пресс-службе «Мегафона» заявили, что Закон «О защите конкуренции» позволяет операторам связи арендовать государственное и муниципальное имущество без проведения конкурсов. Сам же излучающий кабель обладает широкими возможностями по поддержанию большого количества радиосигналов от систем в различных диапазонах частот, таким образом, его использование в интересах технологии LTE ни в коей мере не ограничивает функциональных возможностей для систем диспетчерской связи или правоохранительных органов (TETRA).

«Это решение позволяет реализовать масштабный инфраструктурный проект для города и метрополитена, - заявили в «Мегафоне». - Здесь активно реализуется принцип совместного использования инфраструктуры, что позволит пассажирам получить доступ в интернет на высоких скоростях. Более того, часть функциональных возможностей создаваемой инфраструктуры LTE предполагается задействовать для выполнения задач охраны метрополитена, технологической телематики, служебной радиосвязи и других».

В МТС ограничились комментарием, что компания обеспечивает пассажиров московского метро голосовыми сервисами и мобильным интернетом при помощи нескольких технологий: базовых станций, собственного излучающего кабеля, а также при помощи фемтосот, который расположены в вагонах метро и обеспечивает покрытие сети 3G при движении в туннелях.

Метрополитен за счет сотовиков увеличивает небилетные доходы

В пресс-службах Московского метрополитена и Департамента имущества не ответили на запросы CNews относительно сети ЕРИС-М. Источник, близкий к руководству метрополитена говорит, что если бы сотовые операторы прокладывали бы соответствующую инфраструктуру самостоятельно, то на это ушло бы примерно два года, а метрополитен получил бы деньги только за технический надзор.

Сдача же сотовым операторам в аренду инфраструктуры сети ЕРИС-М повышает небилетные доходы метрополитена. В целом доходы метрополитена от сдачи различных объектов в аренду сотовым операторам за 2017 г. выросли в 2-2,5 раза, говорит собеседник CNews.

Работу сотовых операторов в подземке курирует замгендиректора Московского метрополитена по ИТ и связи Кирилл Степаненко, ранее возглавлявший департамент радиочастот и сетей связи Минкомсвязи.

Сеть связи стала причиной аварии метро

22 января 2018 г. на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена произошел сбой: в течение часа поезда не ходили или ходили с увеличенным интервалом. Пассажиров, застрявших между станциями Щелковская и Первомайская, пришлось эвакуировать из тоннеля. Официальной причиной была названа проблема с кабелем связи.

Источник CNews среди технического персонала метрополитена говорит, что причиной аварии стало столкновение подвижного состава с волноводом. В результате был поврежден кронштейн, в котором находились кабели для сети связи между подвижными составами и для сети ЕРИС-М, и произошло короткое замыкание.

Метаморфозы подрядчика столичного метро

Интересной выглядит история подрядчика по строительству сети ЕРИС-М. Первоначально им была созданная в 2000 г. компания «Юсттелеком». Компания на 91% принадлежала ООО «Спецтелеком», на 9% - госпредприятию «Телекомгуин» (оператор связи бывшего Управления исполнения наказаний Минюста).

В свою очередь, «Спецтелеком» как минимум с 2009 г. по 2014 г. принадлежал Науму Казовскому. Казовский автор ряда патентов по технологиям связи и безопасности в метро. Один из источников CNews говорит, что он в 2000-х годах был начальником связи московского метрополитена.

В 2011 г. ОАО «Юсттелеком» было присоединено к брянской ОАО «Содействие». В свою очередь, эта организация была присоединена к компании со схожим названием, но иной формой собственности – ООО «Содействие», которая затем была ликвидирована.

В то же время в 2008 г. было зарегистрировано ЗАО «Юсттелеком» - то есть компания с аналогичным названием, что и подрядчик московского метро, но с иной формой собственности. Она на 90% принадлежит кипрскому офшору «Корнетворкс холдинг», на 10% - ее гендиректору Александру Дробышевскому. Он же был гендиректором ОАО «Юсттелеком». Упомянутый офшору «Корнетворкс холдинг» в 2007 г. учредил компанию «Корпорация ИТ», которая с 2013 г. принадлежит Казовскому.

Именно ЗАО «Юсттелеком» в последние годы выигрывал тендеры на расширение сети ЕРИС-М. Общая сумма этих тендеров составила 85 млн руб. Также Дробышевский руководит еще одной одноименной организацией - ООО «Юсттелеком», в которой он является еще и совладельцем. В «Юсттетелкоме» не ответили на запрос CNews.