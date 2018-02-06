ВТБ вложит 30 миллиардов в интернет-торговлю

Банк ВТБ рассматривает возможность инвестирования 30 млрд руб. в строительство логистических центров, которые под эгидой «Почты России» станут заниматься приемом и отправкой товаров в рамках интернет-торговли.

Миллиарды для интернет-торговли

Банк ВТБ намерен вложить 30 млрд руб. в совместный проект с «Почтой России» по развитию интернет-торговли. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам эти деньги пойдут на строительство 40 логистических распределительных центров, которые будут работать «как для самой “Почты”, так и для интернет-торговли».

Как можно было понять со слов Костина, проект будет реализован в рамках инициативы по созданию общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для сетевой куплепродажи товаров. В понимании топ-менеджера, данный рынок сейчас «развивается очень активно».

«Параллельно ведем переговоры и с возможными иностранными участниками, в частности из Китая, — добавил Костин. — Так что этот проект уже начинает осуществляться. Надеюсь, что мы в течение ближайших двух-трех лет полностью его реализуем».

В пресс-службе «Почты России» сообщили CNews, что с точки зрения гендиректора организации Николая Подгузова, создание современной логистики, которая станет инфраструктурной платформой для развития онлайн-услуг в стране, является стратегическим приоритетом «Почты». «Мы были бы рады распространить успешный опыт взаимодействия с группой ВТБ в банковской сфере и на сферу совместного построения открытой логистической инфраструктуры», — отмечает он.

Электронная коммерция в цифрах

Напомним, что по последним данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, MediaMarkt, re:Store, «М.видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт» и др.), объем данного рынка в России по итогам первого полугодия 2017 г. составил 498 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода предыдущего года. В целом по итогам 2017 г. АКИТ в сентябре 2017 г. прогнозировала объем рынка на уровне 1,15 трлн руб., что на четверть выше объема за 2016 г.

Андрей Костин (справа) сообщил Владимиру Путину, что ВТБ инвестирует 30 млрд руб. в 40 логистических центров для интернет-торговли

При этом объем трансграничной торговли в России в I полугодии 2017 г. составил 178 млрд руб., что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам всего 2017 г. АКИТ прогнозировал, что объем трансграничной торговли составит 420 млрд руб. — на 39% больше, чем было в 2016 г.

Доля трансграничной торговли в общем объеме интернет-торговли в России (в денежном выражении) в первом полугодии 2017 г. составила 37%, увеличившись на 4 процентных пункта. Средний чек покупок в российских интернет-магазинах составлял 5,37 тыс. руб., покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах — 3,4 тыс. руб. При этом 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинов приходилось на китайские площадки, основная из которых — AliExpress.

Пороги беспошлинности и лоббирование НДС

В контексте электронной коммерции одной из самых актуальных для граждан является тема порога беспошлинного ввоза товаров из-заграницы. В настоящий момент он составляет 1 тыс. евро (и 31 кг), однако власти не первый год вынашивают идеи по его уменьшению. Соответствующие поручения Путин дал еще в 2013 г., но заинтересованные ведомства тогда так и не смогли договориться о новой норме данного порога, и поручение не было исполнено.

На днях тему величины порога затронул глава Правительства России Дмитрий Медведев — в рамках форума Евразийского союза (ЕАЭС), в который помимо нашей страны входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Премьер-министр напомнил, что с 1 января 2019 г. этот порог устанавливается в размере 500 евро, с 1 января 2020 г. — 200 евро.

Отметим, что в Госдуме трансграничную интернет-торговлю считают источником потерь для российского государства. «Коллеги, мы в 2017 году потеряли примерно 130 млрд руб., — заявлял в январе 2018 г. глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. — Если мы будем также продолжать, то к 2020 году туда уйдет примерно 3 трлн руб. Можно посчитать, сколько мы потеряем тогда. Более того, мы нанесем удар по собственному бизнесу».

В контексте этих слов «Интерфакс» напоминает, что в декабре 2017 г. с предложением ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые в Россию из-за границы через торговые онлайн-площадки, выступала вышеупомянутая АКИТ.

Известно, что вице-премьер России Аркадий Дворкович эту идею принципиально поддерживает, считая, что электронная торговля должна регулироваться и НДС, и пошлинами.