ВТБ вложит 30 миллиардов в интернет-торговлю
Банк ВТБ рассматривает возможность инвестирования 30 млрд руб. в строительство логистических центров, которые под эгидой «Почты России» станут заниматься приемом и отправкой товаров в рамках интернет-торговли.
Миллиарды для интернет-торговли
Банк ВТБ намерен вложить 30 млрд руб. в совместный проект с «Почтой России» по развитию интернет-торговли. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам эти деньги пойдут на строительство 40 логистических распределительных центров, которые будут работать «как для самой “Почты”, так и для интернет-торговли».
Как можно было понять со слов Костина, проект будет реализован в рамках инициативы по созданию общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для сетевой куплепродажи товаров. В понимании топ-менеджера, данный рынок сейчас «развивается очень активно».
«Параллельно ведем переговоры и с возможными иностранными участниками, в частности из Китая, — добавил Костин. — Так что этот проект уже начинает осуществляться. Надеюсь, что мы в течение ближайших двух-трех лет полностью его реализуем».
В пресс-службе «Почты России» сообщили CNews, что с точки зрения гендиректора организации Николая Подгузова, создание современной логистики, которая станет инфраструктурной платформой для развития онлайн-услуг в стране, является стратегическим приоритетом «Почты». «Мы были бы рады распространить успешный опыт взаимодействия с группой ВТБ в банковской сфере и на сферу совместного построения открытой логистической инфраструктуры», — отмечает он.
Электронная коммерция в цифрах
Напомним, что по последним данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, MediaMarkt, re:Store, «М.видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт» и др.), объем данного рынка в России по итогам первого полугодия 2017 г. составил 498 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода предыдущего года. В целом по итогам 2017 г. АКИТ в сентябре 2017 г. прогнозировала объем рынка на уровне 1,15 трлн руб., что на четверть выше объема за 2016 г.
При этом объем трансграничной торговли в России в I полугодии 2017 г. составил 178 млрд руб., что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам всего 2017 г. АКИТ прогнозировал, что объем трансграничной торговли составит 420 млрд руб. — на 39% больше, чем было в 2016 г.
Доля трансграничной торговли в общем объеме интернет-торговли в России (в денежном выражении) в первом полугодии 2017 г. составила 37%, увеличившись на 4 процентных пункта. Средний чек покупок в российских интернет-магазинах составлял 5,37 тыс. руб., покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах — 3,4 тыс. руб. При этом 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинов приходилось на китайские площадки, основная из которых — AliExpress.
Пороги беспошлинности и лоббирование НДС
В контексте электронной коммерции одной из самых актуальных для граждан является тема порога беспошлинного ввоза товаров из-заграницы. В настоящий момент он составляет 1 тыс. евро (и 31 кг), однако власти не первый год вынашивают идеи по его уменьшению. Соответствующие поручения Путин дал еще в 2013 г., но заинтересованные ведомства тогда так и не смогли договориться о новой норме данного порога, и поручение не было исполнено.
На днях тему величины порога затронул глава Правительства России Дмитрий Медведев — в рамках форума Евразийского союза (ЕАЭС), в который помимо нашей страны входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Премьер-министр напомнил, что с 1 января 2019 г. этот порог устанавливается в размере 500 евро, с 1 января 2020 г. — 200 евро.
Отметим, что в Госдуме трансграничную интернет-торговлю считают источником потерь для российского государства. «Коллеги, мы в 2017 году потеряли примерно 130 млрд руб., — заявлял в январе 2018 г. глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. — Если мы будем также продолжать, то к 2020 году туда уйдет примерно 3 трлн руб. Можно посчитать, сколько мы потеряем тогда. Более того, мы нанесем удар по собственному бизнесу».
В контексте этих слов «Интерфакс» напоминает, что в декабре 2017 г. с предложением ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые в Россию из-за границы через торговые онлайн-площадки, выступала вышеупомянутая АКИТ.
Известно, что вице-премьер России Аркадий Дворкович эту идею принципиально поддерживает, считая, что электронная торговля должна регулироваться и НДС, и пошлинами.