В России цифровая культура женщин выше, чем у мужчин

Исследование компании Microsoft показало, что уровень цифровой культуры российских пользователей зависит от половой принадлежности. Общаясь в интернете, женщины проявляют больше уважения к другим и чаще задумываются о своих словах, чем мужчины. Самой агрессивной группой в онлайн-общении признаны подростки.

Гендерный фактор в интернете

Женщины в России показывают более высокий уровень культуры общения в интернете, чем мужчины. Например, они проявляют уважение и достоинство по отношению к другим пользователям в 79% случаев, а мужчины — только в 65%. Кроме того, россиянки склонны уважать мнение своих собеседников в виртуальном пространстве в 68% ситуаций, в то время как россияне — только в 53%. Наконец, российские женщины в 71% случаев выдерживают паузу перед тем, как ответить в вебе на высказывание, с которым не согласны. Мужчины делают такую паузу в 61% случаев.

При этом женщины тяжелее переживают случаи некорректного поведения со стороны своих собеседников в интернете. После таких ситуаций 51% россиянок отмечает увеличение стресса. Для мужчин этот показатель составляет 33%.

К таким выводам пришли специалисты компании Microsoft в ходе международного исследования, целью которого было составление рейтинга стран по уровню цифровой культуры — Digital Civility Index (DCI). Россия заняла в рейтинге 19 место из 23.

Возрастное поведение

Чаще всего со случаями агрессии в интернете сталкиваются подростки — 77% из них признались в наличии подобного опыта. В целом с интернет-рисками сталкивались 75% респондентов из возрастной группы от 18 до 34 лет, в то время как для группы от 35 до 49 лет этот показатель составляет 70%.

Исследование Microsoft показывает, что в интернете, женщины проявляют больше уважения к другим и чаще задумываются о своих словах, чем мужчины

Специалисты Microsoft объясняют это тем, что из всех категорий пользователей подростки наименее уважительно относятся к собеседнику, при этом наиболее склонны защищать себя и окружающих. Самый высокий уровень культуры общения в Интернете демонстрируют пользователи в возрасте от 50 до 74 лет.

Исследование Microsoft

Исследование DCI, приуроченное ко Дню безопасного интернета, проводилось в 23 странах: Австралии, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Индии, Ирландии, Италии, Китае, Колумбии, Малайзии, Мексике, Перу, России, Турции, США, Франции, Чили, ЮАР и Японии. В прошлом году исследование охватывало всего 14 стран.

Опрос проводился как среди подростков в возрасте от 13 до 17 лет, так и среди взрослых пользователей в возрасте от 18 до 74 лет. Исследователи принимали во внимание в первую очередь культуру общения и личную безопасность в интернете. DCI формировался на основании изучения поведенческих, репутационных и сексуальных рисков, а также нежелательных коммуникаций. Исследование показало, что 75% россиян как минимум единожды подвергались в интернете каким-либо из указанных рисков.

Поведенческие риски

По данным исследования, общий уровень распространения поведенческих рисков среди российской интернет-аудитории достигает 54%, что гораздо выше, чем в других странах, где он составляет в среднем 39%. Хуже дела обстоят только в Турции — там этот показатель равен 59%.

Тем не менее, ситуация улучшается: в 2017 г. на «плохое обращение» в вебе жалуются всего 35% российских пользователей, а в 2016 г. этот показатель составлял 47%. С оскорблениями в интернете в 2017 г. столкнулись 39% опрошенных россиян, в предыдущем году таковых было 43%.

В исследование, проведенное в 2017 г., был добавлен новый показатель — так называемая «микроагрессия». Как оказалось, 26% российских пользователей сталкивались в интернете с таким явлением, в то время как средний уровень по другим странам составляет всего 12%.

По словам директора Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова, социокультурная адаптация общества к возможностям, которые дает интернет, все еще продолжается. По мысли Гребенникова, «основная проблема заключается в том, что люди не воспринимают интернет как реальное поле для коммуникаций, хотя он им уже стал». Это порождает чувство свободы и безнаказанности, которое является ложным, поскольку уже сейчас репутация члена общества во многом строится на том, как он ведет себя в вебе.

Другие риски

В ходе исследования было отмечено снижение в России репутационных интернет-рисков. В частности, всего 11% российских пользователей пострадали в 2017 г. от раскрытия в сети сведений об их личной жизни. Это на 6% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. В целом уровень риска для личной или деловой репутации среди российской интернет-аудитории оценивается в 8%. В других странах этот показатель в среднем составляет 3%.

Сексуальных интернет-рисков в России меньше, чем в других странах — всего 20%, причем показатель продемонстрировал годовой спад на 3%. В остальных странах он составляет в среднем 31%.

Последствия столкновения с рисками

Столкновение с интернет-рисками не проходит для пользователей бесследно. У 54% российских пользователей после этого снижается доверие к людям, как и у 40% пользователей во всем мире. Если говорить об общении вне интернета, то доверие к людям после получения подобного опыта теряет 34% россиян и 28% всех людей на планете. У 34% российских пользователей после столкновения с рисками увеличивается стресс, то же самое характерно для 24% пользователей во всем мире.

Всего 17% опрошенных россиян могут сказать, что столкновение с онлайн-рисками не вызывает у них трудностей. Это на 8% меньше, чем в предыдущем году. В среднем по миру в 2017 г. этот показатель составил 46%. Всего 33% российских респондентов знают, где могут получить помощь, столкнувшись с некорректным поведением других пользователей сети. Этот показатель продемонстрировал годовой рост на 3%, однако до общемирового уровня в 45% ему пока далеко.