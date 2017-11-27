Возврат на Windows обойдется Мюнхену в 50 млн евро

Городской совет Мюнхена подсчитал, что ему понадобится почти 50 млн евро на миграцию муниципальных ПК с Linux на Windows 10. Сейчас примерно две трети этих ПК работают под управлением дистрибутива LiMux, на остальных приходится сохранять устаревшие версии Windows, поскольку многие приложения не рассчитаны на работу с Linux.

Миграция на Windows

Власти Мюнхена, Германия, потратят около 49,3 млн евро на миграцию муниципальных ПК с Linux на Windows. Подсчеты были произведены после того, как городской совет проголосовал за переход на Windows 50 голосами против 25. Затраты будут покрыты из бюджета на модернизацию ИТ, который составляет 89 млн евро, сообщила изданию The Register член муниципального совета Мюнхена Энн Хюбнер (Anne Hübner).

Миграция начнется в 2020 г., в качестве ОС будет использоваться Windows 10. По словам Хюбнер, процесс займет около пяти лет, переподготовки персонала не потребуется. Большая часть 49,3 млн евро будет потрачена на ИТ-инфраструктуру, еще 9 млн евро пойдут на покупку лицензий сроком на шесть лет. Эта сумма включает 6 тыс. лицензий пакета Office. Мюнхен планирует запустить пилотный проект, во время которого Office 2016 будет запущен на виртуальных машинах.

По словам Хюбнер, в настоящий момент около 10,7 тыс. из 30 тыс. сотрудников учреждений и ведомств Мюнхена работают на Windows XP или Windows 7, остальные используют Linux. В ходе миграции будет закуплено 30 тыс. копий Windows 10, плюс еще 5 тыс. для дополнительного персонала.

Причины миграции

Причиной перехода на Windows стали неудобства, возникающие при взаимодействии мюнхенских ведомств с другими структурами, а также необходимость сохранять некоторое количество Windows-компьютеров для работы с приложениями, не совместимыми с Linux. Свою роль сыграла несовместимость OpenOffice с современными форматами файлов, которые генерируются новыми версиями Microsoft Office, например DOCX. Это нарушает коммуникацию между госведомствами.

Городской совет Мюнхена возвращает Windows на свои ПК

Хюбнер высказала уверенность, что в конечном счете покупка проприетарный ОС обойдется дешевле, чем использование свободной, так как значительная часть другого необходимого ПО на рынке рассчитана на работу только с Windows. По ее словам, конечная цель совета — внедрить клиент, который будет работать с облаком, но на это понадобится время, особенно в таком большом городе, как Мюнхен. Часть бюджета в 89 млн евро как раз и будет потрачена на то, чтобы увеличить число приложений, работающих в браузере или виртуальной среде.

Внедрение Linux

Напомним, в 2003 г. городской совет Мюнхена проголосовал за перевод муниципальных компьютеров на Linux. Проект получил название LiMux, от слов Linux и Munich. ОС LiMux была представлена в 2006 г., переход на нее завершился в 2013 г. Как отмечали тогда власти, постепенная миграция в итоге помогла сэкономить 11,6 млн евро, включая 5 млн евро благодаря сохранению существующего аппаратного обеспечения. Еще 4,2 млн евро было сэкономлено на лицензиях Windows и 2,6 млн — на лицензиях MS Office.

Однако в ходе реализации проекта начали возникать сложности. По словам заместителя мэра Мюнхена Йозефа Шмида (Josef Schmid), администрация получала множество жалоб от чиновников, переведенных на Linux. Сложности вызывал обмен данными, который работал не так, как хотелось бы, кроме того, LiMux оказался «чрезмерно дорогим» из-за необходимости дополнительного программирования.

Разворот обратно

Инициатором возврата к Windows стал назначенный в 2014 г. новый обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter), представляющий интересы социал-демократической партии Германии. Мэр рассказал, что ему пришлось ждать несколько недель, пока ИТ-специалисты настроят выделенный сервер для хранения почты и календаря, к которому можно подключаться с мобильного устройства.

Райтер объяснил это сложностью настройки Linux-серверов и отсутствием поддержки передовых мобильных технологий открытым программным обеспечением. Такие ситуации делают обоснованными возвращение к Windows, настаивал мэр. В 2016 г. он заказал отчет, который готовил в том числе партнер Microsoft — компания Accenture — подтвердивший необходимость работы чиновников с Windows 10 и Microsoft Office. По словам Райтера, его недовольство LiMux разделяют около 6 тыс. пользователей.

«Надуманная» проблема

Однако Георг Греве (Georg Greve), директор компании Kolab Systems, обслуживающей ПО для групповой работы, которое обеспечивает мэрии электронную почту, календарь и управляет списками контактов и задачами, уверял, что проблема с Linux не связана. Сервер электронной почты и календарей работал на глубоко устаревшем ПО, которое было установлено около десятилетия назад, когда компьютеры мэрии еще работали на Windows. Сервер был защищен файрволлом, который, в силу «возраста», не поддерживал мобильные подключения.

Kolab установила принципиально новый Linux-сервер, который предоставляет электронную почту, календарь, контакты и задачи всем видам мобильных устройств — на Android, Blackberry, iOS и Windows Phone — а также рабочим станциям на базе Linux и Windows. После запуска сервера чиновники получили новые служебные смартфоны, которые были с ним полностью интегрированы. Так что проблема, озвученная мэром, носит надуманных характер, поясняли в Kolab.