Крупнейшая в мире миграция на Linux завершилась крахом. Начался «флагманский разворот» к Windows

Власти Мюнхена начали «флагманский» переход тысяч чиновничьих компьютеров с местного дистрибутива Linux на ОС Windows. Призвав не искать в самой масштабной в истории германских муниципальных органов ИТ-миграции идейной подоплеки, они объясняют это комфортом пользователей.

Назад в будущее

Власти Мюнхена потребовали перевести порядка 15 тыс. компьютеров с местного аналога Linux – ОС LiMux обратно на Windows. Как пишет ZDnet, германские чиновники планируют масштабную реорганизацию ИТ-сектора с созданием полной Windows-архитектуры в муниципальных учреждениях к 2020 г. Процесс массового отказа от Linux в пользу Windows в ZDnet назвали «флагманским разворотом» (Flagship U-turn).

Инициаторы пояснили, что использование «стандартного продукта» необходимо для обеспечения совместимости компьютеров с продукцией поставщиков ПО, к примеру, SAP.

Журналисты отмечают, что чуть более 10 лет назад мюнхенские власти фактически искоренили ОС компании Microsoft ради германской ОС LiMux на основе Ubuntu. На LiMux было переведено около 15 тыс. ПК, стоимость перехода составила 30 млн. евро ($32 млн). Это был крупнейший перевод техники на открытое ПО в немецком госсекторе и, возможно, в мире.

Эволюция вместо революции

Напомним, в 2003 г. городской совет Мюнхена проголосовал за переход на Linux. Его местная версия LiMux (от слов Linux и Munich, такое же название получил и сам проект) была представлена в 2006 г.

Полностью переход на новую ОС завершился в 2013 г. Сами германские чиновники предпочитали назвать этот процесс «эволюцией, а не революцией». Как отмечали тогда власти, постепенная миграция в итоге помогла сэкономить 11,6 млн евро, включая 5 млн евро благодаря сохранению существующего аппаратного обеспечения, 4,2 млн евро — на лицензию Windows и 2,6 млн — на лицензию MS Office.

После миграции 15 тыс. чиновничьих ПК Мюнхена на Linux начался обратный переход на ОС Windows

Но не все шло гладко. По словам заместителя мэра Мюнхена Йозефа Шмида (Josef Schmid), администрация получала множество жалоб от чиновников, переведенных на Linux. Сложности вызывал обмен данными, который работал не так, как хотелось бы, кроме того, LiMux оказался «чрезмерно дорогим» из-за необходимости дополнительного программирования.

ИТ-демократия

По словам журналистов, вспять ИТ-эволюцию повернул назначенный в 2014 г. новый обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter), представляющий интересы социал-демократической партии Германии.

Райтер заявил об интересе к возврату на Windows, оговорившись при этом, что глобальных планов по доминированию американской операционной системы на немецкой земле. Год назад градоначальник Мюнхена заказал отчет, который готовил в том числе партнер Microsoft - компания Accenture – подтвердивший необходимость работы чиновников с Windows 10 и Microsoft Office.

Между тем, администрация Мюнхена пока не предпринимает радикальных шагов, предложив чиновникам выбирать самостоятельно, на чем они хотят работать – LiMux или Windows.

Представитель городской администрации Энн Хюбнер (Anne Hübner) пояснила, что полностью отказываться Мюнхен от проекта LiMux не будет. «Большая часть структуры останется на сервере, как есть. Люди также могут пользоваться LibreOffice (аналог OpenOffice), но и продуктами Microsoft тоже», - сказала Энн Хюбнер. Она добавила, что в коллизиях LiMux/ Windows не нужно искать идеологической подоплеки: «будет использоваться тот продукт, который нам больше подходит».