Производитель Kent, Dunhill и «Явы» перенес ИТ-системы в Россию

«Бритиш Американ Тобакко Россия» перенесла свои ИТ-системы в облако МТС, в результате чего потратила на разворачивание необходимой ей новой инфраструктуры две недели вместо нескольких месяцев. МТС обещает, что уже к концу первого года использования облака траты заказчика на инфраструктуру снизятся в три раза.

Переход в облако

Компания «Бритиш Американ Тобакко Россия» осуществила миграцию своих основных ИТ-систем в облако российского сотового оператора МТС. Системы были перенесены на облачную платформу #CloudМТС в Москве, которая предоставляется на правах «инфраструктуры как услуги» (IaaS). Кроме того, МТС создал защищенный канал доступа к этим данным. Также была задействована резервная площадка в ЦОДе в Санкт-Петебурге, чтобы обеспечить системам устойчивость к катастрофам.

По итогам 2016 г. «БАТ Россия» является одним из крупнейших игроков российского рынка табачной продукции с долей 22,52%. Продукция компании продается под брендами Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, «Ява Золотая», Alliance и «Ява».

Как это работает

По словам Дарьи Гришиной, директора департамента информационных технологий «Бритиш Американ Тобакко» в регионе Россия, Украина, Беларусь, Кавказ и Средняя Азия, перенос ИТ-систем в облако позволил компании значительно сэкономить время: инфраструктура для новых проектов была развернута за две недели вместо нескольких месяцев. Компания намерена в дальнейшем расти и расширяться за счет облачных ресурсов. По словам Гришиной, при заключении сделки МТС «предложил конкурентные цены, оптимизировал лицензирование, адаптировал функционал резервного копирования и восстановления, а также провел плавное переключение ресурсов с минимальным простоем и технологическими изменениями в среде заказчика».

По мнению директора по инновационному развитию МТС Владимира Хренкова, перенос ИТ-систем в облако позволяет заказчикам уже через год снизить траты на инфраструктуру в три раза. По его словам, МТС предлагает клиентам комплексные решения, в состав которых входят как ИТ, так и телеком-сервисы. Также к конкурентным преимуществам МТС Хренков относит наличие ЦОДов в различных регионах страны и собственной магистральной сети — все это повышает уровень безопасности систем заказчика.

Облачные услуги МТС

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudМТС. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения VMWare. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. МТС утверждает, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.

«Бритиш Американ Тобакко Россия» перенесла свои ИТ-системы в облако МТС

С августа 2016 г. оператор начал предоставлять клиентам услуги облачного хранения данных. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика. Услуга облачных вычислений изначально была доступна только малому и среднему бизнесу, но в марте 2017 г. открылась и для крупного бизнеса. В сентябре 2017 г. оператор начал предоставлять услуги обработки больших данных в облаке Big-Data-as-a-Service (BdaaS).

ЦОДы МТС

С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. Те ЦОДы МТС, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. На 2017 г. запланировано переоборудование ЦОДов в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Развитием проекта #CloudМТС занимается специальная команда, сформированная на базе Центра инноваций МТС.

Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах МТС.