Путина просят создать ИТ-систему слежки за мобильными объектами на объемной карте Земли

Минкомсвязи представило свое видение развития в России пространственных данных и навигационных сервисов. Предлагается повысить точность навигации за счет создания сети геодезических станций, снять существующие ограничения на распространение пространственных данных, наладить интеграцию геосенсеров в различные устройства и создать механизм определения местоположения объектов с помощью данных социальных сетей.

Цифровая экономика в сфере пространственных данных

CNews продолжает публикации по проекту программы «Цифровая экономика», подготовленному Минкомсвязи для президента России Владимира Путина. Один из разделов программы — «Информационная инфраструктура» — в числе прочего посвящен развитию пространственных данных и навигационных сервисов.

Авторы документы ставят своей целью создание «эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах».

Программой запланировано создание инфраструктуры сбора (во многом, в автоматизированном режиме) пространственных данных, в том числе о движущихся объектах. С этой целью в 2020 г. будет создана единая геодезическая инфраструктура, необходимая для задания, уточнения и распространения государственных и местных систем координат, с использованием методов космической геодезии.

Повышение точности навигации за счет сети наземных станций

В 2021 г. будет создана федеральная сеть дифференциальных геодезических станций (ДГС), обеспечивающих повышение точности определения координат, а также центр интеграции сетей ДГС и обработки получаемой информации. В 2019 г. в этой сети будет 600 станций, в 2021 г. — 1,8 тыс.

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В настоящее время в России действует несколько тысяч дифференциальных геодезических станций, функционирующих в созданных различными организациями геодезических сетях специального назначения (ГССН). При этом, как объясняет представитель НП ГЛОНАСС Дмитрий Зюзин, закон «О геодезии, картографии и пространственных данных» предусматривает создание государственной геодезической сети (ГСС).

Создание федеральной сети ДГС позволило бы обеспечить реализацию единых требований к геодезическим измерениям, но будет сопряжено с рядом трудностей, предупреждает Зюзин. Дело в том, что деятельность ГССН регулируется постановлением Минэкономразвития от 2015 г., однако в этом документе нет требований к используемым системам координат, метрологическим требованиям, применяемому оборудованию и т. д.

Кроме того, Минэкномразвития до сих пор не приняло нормативный акт о предоставлении информации, получаемой с построенных за счет госбюджета ДГС. В целом же, как считает Зюзин, в сфере дифференциальных геодезических станций стоит применить тот же подход, что действует в сфере сотовой связи: вместо создания единого федерального оператора нужно обеспечить работу различных операторов, выполняющих единый свод правил.

Другой пункт программы говорит о разработке к 2022 г. механизма сбора информации о местоположении объектов, процессов и явлений на основе данных пользователей социальных сетей, мобильной связи и навигационных устройств. К 2025 г. в России предполагается обеспечить применение, в том числе интеграцию в различные устройства и объекты (в установленных сферах) «геосенсеров» (геопространственных маяков), определяющих координаты и высоты с использованием глобальных навигационных спутниковых систем и передающих в автоматизированном режиме информацию о своем местоположении (с использованием Wi-Fi, фиксированных, мобильных и спутниковых сетей связи с 90% территории России).

Развитие дистанционного зондирования Земли

Другое направление программы — обеспечение развития дистанционных методов получения массивов пространственных данных. Для этого в 2018 г. в законодательстве будут определены основные принципы получения, хранения и распространения пространственных данных, полученных в результате дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Сюда относятся съемки из космоса, съемки с воздушных, в том числе беспилотных летательных аппаратов, лазерного сканирования и т. д.

Также будут предусмотрены полномочия федеральных ведомств выступать операторами государственных космических аппаратов ДЗЗ. В 2019 г. будут созданы механизмы стимулирования увеличения объемов создания и расширения сфер использования пространственных данных, получаемых в результате дистанционного зондирования Земли.

В 2020 г. будут разработаны механизмы оценки и подтверждения достоверности пространственных данных, получаемых в результате дистанционного зондирования. К тому моменту доля российских данных дистанционного зондирования Земли в общем объеме ДЗЗ, используемого в российских геоинформационных системах, составит 30%, а к 2025 г. увеличится до 90%.

Недавно Владимир Путин лично обратил внимание на вопросы дистанционного зондирования Земли. По его словам, к 2020 г. число российских спутников ДЗЗ должно достигнуть 15, что будет достаточно для покрытия как всей территории России, так и всего мира. Данные со спутников будут использоваться как в интересах национальной безопасности, так и для национальной экономики. Путин также добавил, что данные должны быть доступны и российским, и зарубежным потребителям.

Либерализация пространственных данных

Также программа предполагает организацию государственной системы информационного обеспечения хранения, обработки и предоставления пространственных данных, в том числе о движущихся объектах. С этой целью в 2018 г. будут созданы федеральный, региональные и ведомственные фонды пространственных данных, включая фонды государственных корпораций, обеспечивающие хранение и распространение пространственных данных и пространственных метаданных в цифровой форме.

Тогда же будет обеспечена возможность представления в автоматизированном режиме с использованием координат установленного перечня сведений, находящихся в распоряжении органов госвласти и органов местного самоуправления, не отнесенных к гостайне или иной охраняемой законом тайне. Также планируется снятие излишних ограничений на использование некоторых видов пространственных данных, ранее отнесенных к государственной или иной охраняемой законом тайне (крупномасштабные ортофотопланы и т. д.)

В 2020 г. будет создана единая государственная среда передачи навигационной и логистической информации (ЕГСПН) в интересах органов госвласти и организаций. К 2020 г. такая среда будет работать на 50% экономически освоенной территории России, к 2020 г – на 90%. Также к 2025 г. передача пространственных данных о движущихся объектах будет обеспечена на 90% территории России с использованием фиксированных, мобильных и спутниковых сетей.

Основной для ЕГСПН стала реализация проектов «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Платон», отмечает Дмитрий Зюзин. Такая платформа будет обеспечивать взаимосвязь между государственными органами, телематическими и сервисными платформами автопроизводителей, сервис-провайдерами, контент-провайдерами, интеллектуальными транспортными системами и т. д.

ЕГСПН позволит вывести на новый уровень информационное и статистическое обеспечение органов госвласти в транспортной сфере, повысить эффективность транспортной отрасли, обеспечит равные условия доступа к информации для участников рынка. Кроме того, реализация проекта будет способствовать выращиванию и поддержке российских инновационных компаний на всех уровнях транспортной экосистемы, считает Зюзин.

Программой запланировано и создание Единой электронной картографической основы России (ЕСКО) вместе с государственными информационными системами, обеспечивающими ее функционирование, и сервисами для ее использования. К 2018 г. ЕСКО будет готова на 25%, к 2021 г. — на 100%.

Создать отечественные методы анализа геопространственных данных

Еще одно направление программы — разработка отечественных методов и программных средств обработки и анализа пространственных данных. В этой части в 2019 г. будет определен правовой механизм функционирования сервисов, обрабатывающих пространственные данные, на основе облачных технологий IaaS, PaaS, Saas, DaaS.

В 2022 г. будут созданы методы и программные средства автоматизированной обработки, распознания и дешифрирования пространственных данных, получаемых посредством дистанционного зондирования Земли (съемки из космоса, съемки с воздушных, в том числе беспилотных летательных аппаратов, лазерного сканирования и т. п.). В том же году будут созданы методы и программные средства автоматического сравнения пространственных объектов и автоматизированной генерализации изображения пространственных объектов на топографических картах различных масштабов.