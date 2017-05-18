Google переводит Android на язык программирования из России

Разработчики из Google сделали Kotlin языком первого класса для ОС Android, отметив при этом, что он пока не станет заменой основному «первоклассному» языку Java.

Kotlin как язык первого класса для Android

В четверг на ежегодной конференции Google I/O разработчики сообщили о том, что созданный российскими программистами язык Kotlin станет «языком первого класса» для написания приложений для Android. Как пишет TechCrunch, в Google также рассказали об организации совместно с создателями языка — компанией JetBrains — специального фонда для развития Kotlin.

В Google подчеркнули, что Kotlin будет дополнительным языком и ни в коем случае не заменит Java и C++ (на сегодняшний день языком первого класса для Android является именно Java). Планируется, что инструменты Kotlin, основанные на JetBrains IDE, будут по стандарту включены в Android Studio 3.0 — официальный инструмент разработки для ОС Android.

«Поскольку Kotlin полностью поддерживается Java, вы и раньше могли писать приложения на нем, однако теперь это будет поддержано авторитетом и репутацией Google», — отмечают журналисты.

Google переводит Android на язык Kotlin, созданный в России

При этом Google не становится владельцем Kotlin. Права по-прежнему будут принадлежать JetBrains. Язык продолжит работать с другими платформами, к примеру, в качестве нативного кода для iOS и Mac или для компилирования кода JavaScript для веб-приложений.

В конкурентной борьбе со Swift

Kotlin — статически типизированный язык программирования, работающий поверх JVM, компилирующийся в JavaScript. Язык разрабатывается с 2010 г., его исходный код был открыт в 2012 г. Свое название Kotlin получил в честь острова Котлин в Финском заливе, на котором расположен Кронштадт.

Напомним, весной 2016 г. в Google заявили о перспективе разработки приложений под Androidна Swift — языке программирования для iPhone и iPad. И тогда же в качестве возможного альтернативного языка был назван Kotlin. Сперва Swift был внутренним проектом Apple, но позже его исходный код был открыт разработчикам.

Сообщалось, что возможной причиной поиска замены для Java могли стать проблемы юридического плана с корпорацией Oracle, которая настаивает на том, что Google нарушила ее авторское право и патенты. Эксперты отмечали, что для адаптации Swift к Android потребовалась бы разработка новой среды исполнения для мобильной ОС, адаптация стандартной библиотеки, обеспечение поддержки языка в интерфейсах программирования (API) и инструментарии разработчика и т. д.

От Kotlin язык Swift отличается, по мнению экспертов, более высокой производительностью. Среди плюсов Kotlin отмечается уже упомянутая полная совместимость с JavaScript.