Вышел хулиганский фильм-мистификация с процессорами «Эльбрус» и ГИС «Мир» в главных ролях. Видео

В интернете в формате трейлера художественного фильма появился вирусный ролик про международную группу хакеров, безуспешно пытающихся взломать миграционную российскую госсистему «Мир», построенную с использованием отечественных процессоров «Эльбрус».

Кино про «Эльбрусы» и ГИС «Мир»

На YouTube появился трейлер к художественному фильму «Миру — мир» на английском языке, в котором упоминается российская государственная информационная система и отечественный микропроцессор. Фильм использует стилистику первой части кинотрилогии «Матрица».

Согласно трейлеру, сюжет фильма описывает приключения группы хакеров азиатской внешности, приехавших для совершения неких преступных действий в Москву. «Наша цель — новая миграционная система русских под названием “Мир”. С ней надо быть поосторожнее», — говорит их инструктор.

По ходу сюжета у хакеров возникают проблемы с атакой на систему из-за того, что она использует «другой процессор» — «Эльбрус» разработки МЦСТ.

По данным CNews, ролик представляет собой вирусную (распространяемую между собой зрителями по собственной инициативе) имиджевую рекламу отечественных ИТ-решений. Таким образом, фильм «Миру — мир» представляет собой мистификацию: он не существует и не запланирован к производству. На странице пользователя Flamepart на YouTube, где опубликован ролик, никакого другого контента нет.

По словам представителя компании МЦСТ Константина Трушкина, официально его организация не имеет отношения к созданию и распространению «трейлера». Отснявшая ролик российская видеокомпания «Ивентвижн» на момент публикации этого материала не ответила на вопрос CNews о заказчике «трейлера».

Что такое ГИС «Мир»

Система «Мир» была утверждена постановлением Правительства от 6 августа 2015 г. Система объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и ГИС миграционного учета.

Взаимодействие и деятельность федеральных госорганов и организаций в рамках системы координирует МВД. Минкомсвязи при этом обеспечивает реализацию единой технической политики, ИКТ-взаимодействие на базе единой информационно-технологической инфраструктуры, а также формирует правила и процессы, обеспечивающие межведомственное взаимодействие. В состав «Мира» входят ведомственные сегменты МВД, Минкомсвязи, Минфина, Минобороны, МИДа, ФСБ, Минтранса и Росморречфлота.

Сейчас на базе ГИС «Мир» осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др. В дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ.

В 2016 г. ведомственный сегмент «Мира» был переведен с «железа» и софта IBM на серверы на процессорах «Эльбрус». Работы были осуществлены в рамках двух проведенных Минкомсвязи тендеров — на поставку оборудования для изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.

Сумма контракта по первому тендеру составила p49,5 млн, по второму — p195,3 млн. Победителем оба раза был определен Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (партнер-соразработчик МЦСТ). Местом поставки оборудования в обоих случаях был указан подведомственный Минкомсвязи НИИ «Восход». Именно он первоначально выступал самостоятельным заказчиком данных работ, но затем процедура была переформатирована, и право заключения контрактов перешло к Минкомсвязи.

В своей работе ГИС «Мир» сейчас также использует PostgreSQL, Apache ActiveMQ, Redis и другие свободные программные решения.