DDoS-сервисы превращаются в «солидные бизнесы» с бонусными баллами и программами лояльности

Проведение DDoS-атак превратилось в весьма развитый и прибыльный бизнес, где клиентам уже предлагаются скидки, бонусы, круглосуточную поддержку и программы лояльности. Как удалось выяснить «Лаборатории Касперского», расценки на DDoS-атаки колеблются от $5 до $1 тыс., в зависимости от продолжительности и интенсивности атаки, а также уровня защищенности атакуемых ресурсов.

DDoS как услуга

«Лаборатория Касперского» опубликовала обзор рынка DDoS-сервисов, их расценок и предлагаемых услуг. В публикации особо отмечается, что подобные ресурсы выглядят как сайты вполне легитимных ИТ-компаний, со всеми разделами и функциями, какие только можно было бы от них ожидать, не исключая «личные кабинеты».

«Эти веб-сервисы представляют собой полностью функциональные веб-приложения, которые позволяют зарегистрированным клиентам... планировать бюджет на DDoS-атаки. Некоторые операторы даже предлагают бонусные баллы за каждую атаку, проведенную с помощью их сервиса. Иными словами, у киберпреступников есть свои программы лояльности и обслуживания клиентов», — говорится в публикации антивирусной компании.

Владельцы подобных сервисов предлагают организовать атаки на любые ресурсы, с сохранением полной анонимности клиентов и бесплатным тестированием атаки в течение 15 минут.

Расценки разнятся

Проведение DDoS-атак в последние годы резко подешевело: интернет изобилует ботнетами, используемыми и для проведения атак, и для распространения вредоносного ПО и спама.

В среднем, по подсчетам «Лаборатории Касперского» с клиента просят около $25 в час, притом, что реальная себестоимость атаки, по мнению экспертов, намного ниже.

DDoS-сервисы замаскировались под респектабельный бизнес

В своих расчетах авторы публикации на SecureList исходят из примерных расходов злоумышленников на инфраструктуру. В качестве примера приводятся расценки на использование облака Amazon EC2.

Цена на виртуальный выделенный сервер с минимальной конфигурацией (а для DDoS-атаки важнее ширина канала связи, а не конфигурация рабочей станции) составляет около $0,0065 в час. Соответственно, 50 виртуальных серверов для организации DDoS-атаки малой мощности на онлайн-магазин обойдется киберпреступникам $0,325 в час. Учитывая дополнительные расходы (например, на SIM-карты для регистрации аккаунта и привязки к нему кредитной карты), часовая DDoS-атака с использованием облачного сервиса обойдется преступникам в $4.

Соответственно, реальная стоимость атаки с использованием ботнета, насчитывающего 1 тыс. рабочих станций, стоит около $7 в час. Это означает, что организаторы DDoS-атак получают прибыль в размере порядка $18 за каждый час атаки.

В действительности стоимость DDoS-атаки варьируется довольно заметно, в зависимости от ряда факторов. Атаки на государственные ресурсы обойдутся, скорее всего, дороже, чем на онлайн-магазины, и к тому же далеко не все операторы ботнетов согласятся подобные атаки проводить: такие ресурсы находятся под постоянным наблюдением правоохранительных органов, а киберпреступники не очень хотят «светить» свои ботнеты.

Если атакуемый ресурс находится под защитой специализированного сервиса, фильтрующего мусорный трафик, стоимость, скорее всего, возрастет многократно. На одном из сервисов атака на обычный сайт предлагается по цене $50-100, однако, если есть защита от DDoS, цена сразу вырастает до $400. Некоторые сервисы даже предлагают блокировку домена на уровне регистратора, но это самая дорогостоящая услуга — клиенту она будет стоить от $1 тыс. и более.

Важный фактор — это также и состав ботнета. Создание и поддержка ботнета из 1 тыс. персональных компьютеров (а тем более 100 серверов) обходится существенно дороже, чем поддержка вредоносной сети, состоящей из 1 тыс. видеокамер с уязвимой прошивкой.

Наконец, на ценообразование влияет сценарий атаки (например, клиент может попросить время от времени переключаться с SYN-флуда на UDP-флуд или использовать одновременно сразу несколько вариантов атаки), и географическое положение заказчика. За организацию атаки с жителя США, например, попросят больше, чем с жителя России.

Интересно, что некоторые сервисы по организации атак даже публикуют общее количество своих клиентов, и их могут быть десятки тысяч. Свои услуги киберпреступники рекламируют без обиняков. «Предлагаем вашему вниманию услуги по устранению сайтов и серверов конкурентов при помощи DDoS-атаки", — гласит запись на главной странице одного такого ресурса.

Желающие платить за подобную форму давления существуют, и они явно готовы выкладывать круглые суммы за DDoS-атаки: в 2016 г. самая длительная DDoS-атака продолжалась 292 часа — около 12 дней.

Со своей стороны, злоумышленники иногда не гнушаются одновременно предлагать услуги защиты от DDoS-атак, равно как и требовать деньги за несовершение или прекращение уже начатой атаки.

«DDoS-атаки — лишь одно из направлений киберкриминала, приобретающее внешнее сходство с легитимным бизнесом. Киберпреступность так же, как и законный бизнес, стремится к минимизации издержек и максимизации доходов, — говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании "Монитор безопасности". — Приходится согласиться с прогнозом о дальнейшем удешевлении DDoS-услуг: судя по текущему состоянию защищенности интернета вещей, киберпреступники будут все активнее создавать и использовать IoT-ботнеты. Их содержание обходится куда дешевле уже потому, что пользователи устройств интернета вещей зачастую не заботятся об их настройках безопасности».