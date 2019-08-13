Huawei представила интеллектуальный интерфейс EMUI 10

Huawei на конгрессе разработчиков Huawei Developers Congress официально представила новую версию фирменного пользовательского интерфейса EMUI10. Презентуя новый продукт, Ван Ченглу, руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group, отметил, что EMUI10 — первая в своём роде ОС, способная эффективно работать в любых сценариях использования мобильных устройств. Её создание открывает возможность для реализации новых возможностей, таких как совершение аудио и видео звонков с любых умных устройств: от мобильных и носимых гаджетов до автомобильных мультимедийных центров.

Одно и то же приложение можно будет развернуть на всех видах устройств, что позволит значительно снизить затраты на создание, повысить эффективность разработки, а главное — предложить пользователям идентичный интерфейс и уровень комфорта на всех доступных устройствах. Также команда разработчиков EMUI открыта для сотрудничества и надеется привлечь к развитию экосистемы как можно больше партнёров по созданию приложений и сервисов.

Доктор Ван объявил, что внутреннее бета-тестирование EMUI10 начнётся 8 сентября на устройствах серии Huawei P30, а появится новая оболочка уже на следующем поколении смартфонов серии Mate.

На сегодняшний день различными версиями оболочки Huawei EMUI пользуются более 500 миллионов человек в 216 странах мира. Оболочка поддерживает 77 языков. За 7 лет с момента появления первой версии EMUI 1.0 в 2012 году, интерфейс получил множество технических усовершенствований. Обновление интерфейса EMUI стало одной из приоритетных задач компании Huawei в направлении повышения качества пользовательского опыта. Статистика показывает, что доля обновлений для EMUI 8.0 и EMUI 9.0 достигла 79% и 84% соответственно, и, по предварительным оценкам, количество пользователей, которые перейдут на EMUI 10, достигнет 150 миллионов.

В последние годы Huawei инвестирует в разработку собственного интерфейса значительные средства, стремясь повысить общую производительность системы Android. Так, технология GPU Turbo увеличила эффективность обработки графики на 60%, а технология агрегации сетей Link Turbo обеспечила одновременный доступ к сетям 4G и WiFi, что повышает скорость передачи данных на 70% по сравнению с вариантом использования только сети 4G. Среди других функций стоит отметить файловую систему EROFS, которая повышает скорость случайного чтения в ОС Android на 20%, и компилятор Ark Compiler, сглаживающий выполнение сторонних приложений на 60%.

EMUI 10 получила три основных улучшения, коснувшихся дизайна интерфейса, повышения удобства использования в различных сценариях и стабильности работы. Кроме того, в EMUI10 появился новый затемненный режим, более комфортный для глаз в вечернее и ночное время. Он оптимизирует контрастность, цвет текста и системных иконок на тёмном фоне, что в результате положительно влияет на общее визуальное восприятие и лёгкость чтения.

В EMUI10 используется специальная распределенная технология, позволяющая совершать HD-видеовызовы с любых подключённых устройств. Например, при поступлении входящего звонка на смартфон, пользователь может ответить с умной колонки, а видеозвонок можно принять на телевизор или автомобильный мультимедийный центр, показать видео с дрона в режиме видеозвонка. Находясь на рабочем месте, можно объединить экраны смартфона и ноутбука, чтобы обмениваться данными простым передвижением файлов и получать уведомления на большой экран. Всё это становится возможным благодаря революционной технологии распределения ресурсов Для ее реализации потребовалась виртуализация аппаратных ресурсов устройства. Другими словами, все компоненты устройства, такие как дисплей, камера, микрофон или динамик, становятся доступны для всех устройств, объединённых в пул.

Безопасность остается главным приоритетом Huawei. Параллельно с расширением возможностей и комфорта компания работает над универсальной распределённой системой безопасности, которая базируется на программных и аппаратных компонентах собственной разработки Huawei. Защита данных базируется на системной архитектуре чипа и ядра ОС. Только авторизованные пользователем устройства могут подключаться к другим устройствам этого пользователя, при этом вся передаваемая информация подвергается сквозному шифрованию, чтобы гарантировать полную безопасность на всех этапах.

Разнообразие умных устройств стремительно растёт, и с расширением их популярности и ростом экосистемы приложений люди всё чаще используют одно и то же приложение на разных платформах и нуждаются в доступе к одним и тем же сервисам и данным. Чтобы удовлетворить их потребности, разработчики вынуждены адаптировать свои приложения для различных платформ, осваивать дополнительные языки и обеспечивать конвертацию данных для совместимости устройств.

Новая версия EMUI получила распределённую среду программирования пользовательских интерфейсов и технологию виртуализации аппаратных ресурсов. Благодаря этому разработчики смогут создавать приложения, сразу совместимые с различными типами устройств без необходимости многократной адаптации.

Во время презентации новой версии EMUI Huawei объявила о намерении сделать более открытыми свои последние разработки, среди которых компилятор Ark Compiler и Huawei DevEco Studio. Компания также планирует работать со сторонними разработчиками и отраслевыми партнёрами.

На первом этапе внутреннее бета-тестирование EMUI 10 будет развёрнуто на смартфонах серии Huawei P30, позже оболочка станет доступна на устройствах серии Mate 20. Во время презентации доктор Ван Ченглу также объявил, что рабочая версия EMUI 10 будет устанавливаться на следующем поколении смартфонов серии Mate.