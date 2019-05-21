Honor представил новую флагманскую серию смартфонов Honor 20. Цены

Honor официально представил серию Honor 20, в которую вошли модели Honor 20 Lite, Honor 20 и Honor 20 Pro.

Флагманская серия смартфонов Honor 20 выделяется как визуально, так и технологически. Корпус новых смартфонов Honor выполнен с применением эффекта «динамической голографии», а основная 48-Мп камера с четырьмя модулями получила 111 баллов от тестовой лаборатории DxOMark, заняв третье место в глобальном рейтинге мобильных фотокамер. Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro будут доступны по привлекательной цене от 499 евро, стоимость модели Honor 20 Lite начинается от 299 евро.

Новая система флагманской камеры реализована на базе модуля Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, усовершенствованного интеллектуального режима AI Ultra Clarity и режима стабилизации изображения при ночной съемке AIS Super Night. Основная камера также получила ультраширокоугольный модуль с разрешением 16 Мп, восьмимегапиксельный модуль с телефотообъективом и двухмегапиксельную камеру для макросъемки, позволяющую пользователям снимать с близкого расстояния с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Еще одна технология смартфонов серии Honor 20 — режим ночной съемки со стабилизацией изображения и широкая диафрагма F1.4. Интеллектуальная технология стабилизации, основанная на комбинировании нескольких последовательных кадров, позволяет получать четкие и яркие снимки с низким уровнем шумов и качественной цветопередачей даже при недостаточном освещении. Светосильный объектив с диафрагмой F1.4 пропускает больше света, обеспечивая высокую детализацию изображения при ночной съемке. Сочетание возможностей четырех дополняющих друг друга камер и искусственного интеллекта позволило получить смартфонам серии Honor 20 111 баллов в рейтинге DxOMark.

Благодаря 48-Мп камере и интеллектуальному режиму AI Ultra Clarity пользователи могут получать снимки высокой четкости. Камера делает серию последовательных снимков одного кадра, после чего интеллектуальные алгоритмы 7-нм процессора Kirin 980 отбирают наиболее четкие фрагменты из всех полученных снимков и комбинируют их в одну 48-мегапиксельную «суперфотографию», заметно превосходящую по качеству обычный снимок аналогичного разрешения. Благодаря специальному широкоугольному объективу, которым оснащена 16-Мп камера, смартфоны способны делать снимки с углом обзора 117°. Оптический стабилизатор изображения использует миниатюрные гироскопические датчики, считывающие малейшие колебания камеры, и компенсирует их смещением линз объектива. Таким образом, дефекты изображения, вызванные сдвигом камеры, нивелируются еще до перевода снимка в цифровой формат, что значительно повышает качество конечного результата.

Специальный 2-Мп модуль для макросъемки позволяет создавать детализированные снимки на расстоянии 4 см, что может пригодиться при предметной съемке небольших элементов или съемке растений. Наличие трехкратного оптического и пятикратного гибридного зума предоставляет пользователям возможность приблизить даже мелкие детали удаленных объектов. Это оценят любители пейзажной и городской фотосъемки.

Задняя панель корпуса смартфонов серии Honor 20 выполнена из стекла с применением эффекта многомерной динамической голографии. Технология Triple 3D Mesh включает создание нескольких слоев, отвечающих за отражение и преломление света. Нижние слои содержат миллионы миниатюрных призм, рассеивающих падающий свет, а верхние придают поверхности цвет и фактуру.

Смартфоны серии Honor 20 доступны в многообразии цветов: мерцающий черно-фиолетовый, мерцающий бирюзовый, полночный черный, сапфировый синий и морозный белый. Финальная сборка слоев корпуса смартфонов Honor производится в вакууме при тщательном контроле температуры и давления. Из-за сложного технологического процесса и строгости критериев качества, только 20 из 100 готовых корпусов проходят финальный отбор.

Смартфоны серии Honor 20 получили All-view дисплеи с диагональю 6,26 дюйма. Благодаря тонким рамкам экран занимает 91,7% передней поверхности корпуса устройств. Фронтальная камера 32 Мп интегрирована в экран, в отверстие диаметром всего 4,5 мм, что обеспечивает высокий комфорт при просмотре качественного широкоформатного видеоконтента.

Смартфон Honor 20

Сканер отпечатков пальцев расположен в правой части алюминиевой рамки — именно там, где его проще всего коснуться пальцем, держа смартфон в руках. Ассиметричное расположение модулей основной камеры в форме буквы L позволило поместить внутрь корпуса аккумуляторную батарею емкостью 4000 мА*ч, способную поддерживать работоспособность смартфона в течение всего дня даже при непрерывном использовании. В дополнение, смартфоны серии Honor 20 оснащены технологией охлаждения на основе графена.

Технология оптимизации графической производительности GPU Turbo 3.0 позволяет получать максимум на базе имеющегося аппаратного обеспечения, повышая качество графики при работе с популярными видеоиграми. Ориентируясь на пользователей, смартфоны серии Honor 20 поддерживают около 25 наиболее популярных игр, среди которых Fortnite, PUBG Mobile и Arena of Valor.

Помимо просмотра видео и игр, пользователи могут насладиться захватывающим звучанием аудиосистемы, получившей технологию объемного звука Virtual 9.1 Surround Sound, реализованную с помощью фирменной технологии Histen 6.0. Режим Virtual 9.1 поддерживается большинством проводных и беспроводных наушников. Любителям чистого и натуралистичного звучания понравится и встроенный двойной микрофон с функцией шумоподавления.