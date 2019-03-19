«Яндекс» и Elari начали продажи умной колонки SmartBeat. Цена

Elari и «Яндекс» объявили о начале федеральных продаж портативной умной колонки Elari SmartBeat с голосовым помощником Алисой. Это второй проект Elari с «Яндексом» - первыми были детские часы Elari KidPhone 3G с Алисой и GPS-трекером в августе 2018 года.

Первыми площадками продаж Elari SmartBeat станут онлайн-магазины Beru.ru и Elari Store, также продукт будет представлен в сетях «Связной», «Мегафон», «Технопарк», «Евросеть», «Билайн», и в течение ближайшего времени появится в «МВидео» и других сетях.

Elari SmartBeat дополняет существующую сегодня линейку из двух устройств с Алисой. Elari SmartBeat – это массив из 4 микрофонов для восприятия голосовых команд, 4-ядерный процессор для быстрой реакции, широкодиапазонный 5 Вт динамик и автономность работы без подзарядки до 5 часов (при подключении по Wi-Fi) или до 8 часов (при использовании по Bluetooth), обеспечиваемая аккумулятором в 3200 mАh и микроконтроллером.

Голосовое управление колонкой просто: Алису можно попросить завести будильник или таймер, включить радио, сообщить о погоде или рассказать анекдот, включить шум дождя или один из 30 млн. треков «Яндекс.Музыки» (бесплатно в течение 3 месяцев после активации Elari SmartBeat), ответить на вопросы по истории или географии, либо даже помочь с другими повседневными делами. Алиса запоминает предпочтения, и на основе неперемотанных треков и лайков создаёт «персональное радио», вызываемое командой «Алиса, поставь Мою музыку» и включающее как любимые треки, так и схожие с ними по стилю.

С Алисой также можно просто поболтать, причем это будет интересно и взрослым, и детям – у нее есть свой характер, плюс она умеет говорить афоризмы, рассказывать сказки, и играть в развивающие игры. Это лишь часть возможностей, так как платформа постоянно развивается, и новые «навыки» Алисы становятся доступными пользователю через SmartBeat автоматически. Например, в ближайшей перспективе Elari SmartBeat приобретет функционал контроллера для «умного дома» через Elari SmartHome, и с помощью колонки можно будет голосом включать свет и управлять бытовой техникой.

«Мы очень благодарны Яндексу за то, что увидели в нас интересного и способного партнера, доверились нам и сделали в тесной совместной работе уже второй проект, который судя по значительному интересу к колонке со стороны розничных сетей и первой восторженной реакции простых россиян имеет все шансы на большой успех. Умные устройства с голосовым управлением и широким аудио-контентом – это очень и очень удобно для использования в повседневной жизни, для информации, образования, музыки, развлечений! За этим безусловно будущее, и мы счастливы оказаться вместе с Яндексом среди лидеров этого движения для русскоязычной аудитории со всех уголков мира – а туда колонку доставит наш любимый партнер Sky Shop авиакомпании «Аэрофлот», также подтвердивший начало продаж Elari SmartBeat на внутренних и международных рейсах с 1 июня 2019 г. Ну и сразу скажу, что публику ждут дальнейшие инновации и сюрпризы от Elari в данном направлении», – сказал Йосеф Закс, основатель и управляющий директор Elari.

«Elari SmartBeat — отличное пополнение линейки умных устройств с Алисой, благодаря которому голосового помощника в колонке теперь можно взять с собой. Мы хотим, чтобы Алисой пользовались самые разные люди в самых разных ситуациях — и в этом нам очень помогает компания Elari. Она создаёт хорошие продукты и «оживляет» их нашими технологиями», — сказал Михаил Биленко, руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса».

Стоимость колонки 5990 руб. позволила занять продукту доступный сегмент между «Яндекс.Станцией» (9990 руб.) – большой стационарной флагманской колонкой от «Яндекса» с хорошим звуком и возможностью видео-подключения через HDMI, и маленькой умной колонкой Irbis A (3290 руб.).