«Мультикубик» привлек 263 млн рублей от RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов

«Мультикубик» (международный бренд CINEMOOD) привлекла 263 млн рублей инвестиций. Лидер раунда Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций RBF Ventures вложил 140 млн руб. Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) -– 60 млн рублей. Также к раунду присоединились бизнес-ангелы, в том числе Федор Захаров, генеральный директор компании-производителя современных экологичных термосов «Арктика» (rusarctica.ru), и Павел Ройтберг, эксперт в медиа и телекоме, в прошлом продуктовый директор МТС и коммерческий директор НТВ Плюс.

CINEMOOD – представитель новой категории продуктов «Kids Assistant», первый в мире помощник для современных родителей в воспитании ребенка. Уникальность продукта том, что он создается на пересечении софта, железа и контента и предлагает удобный доступ к безопасной экосистеме образовательных и развлекательных сервисов CINEMOOD OS.

Помимо предустановленной библиотеки бережно восстановленных советских диафильмов, доброй анимации «Союзмультфильма», современных мультфильмов, отобранных специалистами в сфере образования и развития детей, и Театра Теней для развития мелкой моторики, на платформе функционируют онлайн-сервисы: «МУЛЬТ», ivi, «МегаФон.ТВ», «Яндекс.Музыка», «Детское радио» и другие.

Сейчяс CINEMOOD пользуются десятки тысяч семей по всему миру. Продукт востребован не только из-за уникального торгового предложения, но и потому что он затрагивает эмоциональную сторону и решает насущные проблемы родителей.

«Мы создаем продукт, который вызывает мурашки. От просмотра диафильмов на потолке всей семьей, от эмоциональной близости с детьми и создания новых семейных ритуалов. С помощью CINEMOOD родители транслируют ценности, на которых выросли сами, – через диафильмы и добрые советские мультики. Причем, в совершенно новом формате, интересном современному поколению, – проецируя прямо на стену или потолок. Кроме того, CINEMOOD – это первое устройство, которое родитель может без опасений отдать в руки ребенку», – отметила сооснователь компании «Мультикубик» Дарья Мингалиева.

«Инвестиции текущего раунда пойдут на увеличение производственных мощностей для обслуживания существенно выросшего спроса и подготовку плацдарма для дальнейшего кратного роста в России и США. К 2023 году мы планируем занять существенную долю рынка Smart Home. В целях компании вырасти до 1 млн пользователей к 2023 году на рынках РФ, США, Индии и Китая. Каждый раунд финансирования позволяет кратно ускорить темпы роста компании», – сказал инвестиционный директор и руководитель американского офиса компании Павел Журавлев.

С момента первого раунда – 150 млн рублей от ФРИИ в январе 2017 года, выручка компании «Мультикубик» от контентных сервисов выросла в 22 раза. В 2018 году команда успешно выпустила на российском рынке несколько новинок: «Мультикубик» в партнерстве с лидером детского телесмотрения в России каналом «МУЛЬТ» и «Кинокубик ivi» вместе с крупнейшим онлайн-кинотеатром страны. Кроме того, контентное предложение на платформе CINEMOOD OS было расширено с 500 мультфильмов до 60 тысяч фильмов и 120 телеканалов. Также, по просьбам пользователей, на платформе CINEMOOD OS появились диафильмы, озвученные актерами театра и кино. На цифровой платформе американского продукта CINEMOOD White запущены Disney, Netflix, Amazon Prime и AmebaTV.

«"Мультикубик" предоставляет качественное решение, стоящее на стыке hardware, software и контентной составляющих. Мы убеждены, что проект, имеющий высококлассную команду и качественный продукт, станет одним из лидеров в новой быстрорастущей нише. И рады, что RBF Ventures вошел в состав участников перспективной компании с международными потенциалом и глобальными амбициями. Инвестиции раунда пойдут на увеличение объемов продаж как в России, так и в США, а также на разработку новой версии продукта и уменьшение себестоимости «кубика». На наш взгляд, работа над снижением цены будет иметь ключевое значение для потребителей и может кратно увеличить доступный компании объем рынка», – отметил управляющий партнер RBF Ventures, член правления РВК Михаил Федотов.

«У CINEMOOD сильная команда с отличным продуктом: «кубик» становится излюбленным «другом» детей только появившись в семье, помощником для родителей, которые доверяют подобранному контенту. Благодаря быстро и качественно сформированному каналу продаж, команда смогла за последний год показать двукратный рост без привлечения инвестиций. Новый раунд на международную экспансию — новые возможности для роста. В США 40 млн детей в возрасте от 1 до 9 лет и их родители готовы платить не только за электронику, но и за контент, и за стриминговые сервисы по подписке. Такие бизнес-модели позволяют рассчитывать команде на рынок на $1 млрд», – сказал инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев.