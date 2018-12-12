«Билайн» подвел годовые итоги работы облачной IaaS инфраструктуры BeeCLOUD

«Вымпелком» (бренд «Билайн») подводит первые итоги с момента запуска платформы облачной IaaS инфраструктуры BeeCLOUD. Количество корпоративных клиентов, подключенных на мульти-платформенный BeeCLOUD выросло в 20 раз в 2018 году.

С апреля 2018 г. ИТ-инфраструктуру в BeeCLOUD развернули более 100 крупных и средних клиентов «Билайн» Бизнес, из таких отраслей как федеральный сетевой ритейл, e-commerce и интернет площадки, представительства ведущих международных брендов, крупные производственные компании, финтех бизнес, риелторский бизнес, аптечные сети, крупные отели, рекламные агентства, телемедицина и разработчики ИТ продуктов.

Технологические возможности BeeCLOUD сейчас включают сеть ЦОД, сертифицированных по TIER-III/TIA-942, полное соответствие требованиям по работе с персональными данными ФЗ-152. В ЦОД выделены специальные кластеры под инфраструктуру 1C. Используется оборудование из Enterprise линейки Hewlett Packard Enterprise и CISCO. Платформа BeeCLOUD подключена к федеральной IP MPLS сети «Вымпелком», одной из крупнейших в стране, что позволяет предоставлять облачную инфраструктуру с канальной связностью и резервированием из «одного окна».

Георазнесенная Multi-Cloud платформа построена на технологиях VMware, Hyper-V и Openstack (KVM), что обеспечивает целый спектр возможностей: от решений класса «управление инфраструктурой из кода» для разработчиков, до размещения высоконагруженных (High Load) систем в Enterprise облаке и организации multi-master топологии для критичных бизнес-систем.

Команда сертифицированных инженеров и архитекторов проводит аудит, консалтинг, разрабатывает специализированные решения и осуществляет миграцию инфраструктуры клиентов, при необходимости настраивает и администрирует системы клиента в облаке.

Евгений Коробов, директор по работе с крупными клиентами «Вымпелкома», отметил: «Использование IaaS решений позволяет бизнесу повысить надежность, гибко управлять затратами в условиях нестабильной рыночной среды и гарантировать непрерывность бизнес-приложений, поэтому все возможности BeeCLOUD мы направили на решение конкретных инфраструктурных задач клиентов. В числе наиболее востребованных решений: «Disaster Recovery» (онлайн-восстановление критичных ИТ-систем) и «BeeCLOUD BackUp» (профессиональное резервное копирование и хранение данных). Сервисы гарантируют сохранность, целостность и быстрое восстановление данных клиентов в случае любых инцидентов. Быстро растущие клиенты, в том числе в ритейле, используют облачную инфраструктуру для выноса высоконагруженных серверов 1С в облака для повышения надежности и быстродействия. Для этого решение «Инфраструктура для 1С в облаке» развернуто на отдельном оптимизированном кластере платформы».

По подсчетам аналитического центра «Вымпелком», именно сегмент SME приносит российским облачным провайдерам около 25% выручки, и аналитики IDC прогнозируют рост прибыли от этого сегмента в 2019 году. Общий рынок облачных услуг в России за 2017 год составил около $600 млн или 40 млрд рублей, и в 2018 рост год к году составит около 20-25 млрд.